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Глава МИД России Лавров прибыл в Беларусь
25.11.2020 18:59 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 ноя – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Минск.
Завтра у главы МИД РФ насыщенный день – он встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко и своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила журналистам, что Лавров пробудет в Минске два дня. Помимо встреч с Лукашенко и Макеем, он примет участие в совместном заседании коллегий МИД Беларуси и России.
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У Лаврова запланирована встреча с президентом Александром Лукашенко, а также с белорусским коллегой Владимиром Макеем.
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