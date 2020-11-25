Глава МИД России Лавров прибыл в Беларусь

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 ноя – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Минск.

Завтра у главы МИД РФ насыщенный день – он встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко и своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила журналистам, что Лавров пробудет в Минске два дня. Помимо встреч с Лукашенко и Макеем, он примет участие в совместном заседании коллегий МИД Беларуси и России.