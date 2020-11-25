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Глава МИД России Лавров прибыл в Беларусь

25.11.2020 18:59 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 ноя – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Минск.

Завтра у главы МИД РФ насыщенный день – он встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко и своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила журналистам, что Лавров пробудет в Минске два дня. Помимо встреч с Лукашенко и Макеем, он примет участие в совместном заседании коллегий МИД Беларуси и России.

 
Теги: Минск
 
 
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У Лаврова запланирована встреча с президентом Александром Лукашенко, а также с белорусским коллегой Владимиром Макеем.
 
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