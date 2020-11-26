|
Лавров встретится с Лукашенко и проведет заседание коллегий МИД РБ и РФ
26.11.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 ноя – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко и главой дипведомства республики Владимиром Макеем в рамках рабочего визита в Минск.
Российский министр
© Photo : Пресс-служба МИД РФ
В рабочем графике у Лаврова – встреча с главой государства и белорусским коллегой. На повестке дня – ситуация в Беларуси, а также двусторонние и международные темы.
Кроме того, Лавров примет участие в совместном заседании коллегий МИД Беларуси и России.
Планируется, что стороны обсудят текущие отношения с Евросоюзом, возможности участия ОДКБ в операциях ООН по поддержанию мира, перспективы формирования "большого евразийского партнерства" через сопряжение интеграционных процессов, а также взаимодействие в области международной информационной безопасности.
Кроме того, в рамках совместного заседания коллегии, будет рассмотрен ход выполнения программы согласованных действий в области внешней политики Союзного государства на 2020-2021 годы.
Как ранее
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава российского МИД прибыл с рабочим визитом в Минск, в планах – встреча с белорусским коллегой и президентом страны.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)