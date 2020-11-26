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Лавров встретится с Лукашенко и проведет заседание коллегий МИД РБ и РФ

26.11.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 ноя – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко и главой дипведомства республики Владимиром Макеем в рамках рабочего визита в Минск.

Российский министр прибыл в Минск в среду вечером.

© Photo : Пресс-служба МИД РФ
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В рабочем графике у Лаврова – встреча с главой государства и белорусским коллегой. На повестке дня – ситуация в Беларуси, а также двусторонние и международные темы.

Кроме того, Лавров примет участие в совместном заседании коллегий МИД Беларуси и России.

Планируется, что стороны обсудят текущие отношения с Евросоюзом, возможности участия ОДКБ в операциях ООН по поддержанию мира, перспективы формирования "большого евразийского партнерства" через сопряжение интеграционных процессов, а также взаимодействие в области международной информационной безопасности.

Кроме того, в рамках совместного заседания коллегии, будет рассмотрен ход выполнения программы согласованных действий в области внешней политики Союзного государства на 2020-2021 годы.

Как ранее сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Лавров пробудет в Минске два дня. Это первый визит главы российского МИД в Беларусь после выборов президента республики, прошедших в августе. Предыдущий рабочий визит министра в белорусскую столицу состоялся в июне текущего года.

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Теги: Минск
 
 
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Глава российского МИД прибыл с рабочим визитом в Минск, в планах – встреча с белорусским коллегой и президентом страны.
 
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