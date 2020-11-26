Практика отношений с Россией требует интенсификации - Лукашенко

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 ноя – Sputnik. В отношениях наших странах не приходится говорить о перезагрузке, сказал белорусский лидер во Дворце Независимости во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает корреспондент Sputnik.

По его словам, встречи с главой российской дипломатии всегда продуктивны для Беларуси и внешней политики страны, потому что есть возможность сверить часы.

"Мы этим пользуемся. Вам все-таки приходится больше вертеться на международной арене и этом бешеном мире. Ваша точка зрения для нас весьма актуальна и познавательна", - отметил Александр Лукашенко.

После чего добавил, что если говорить о белорусско-российских отношений, "то надо если не о какой-то перезагрузке говорить, но об усилении, интенсификации наших отношений. Тезис абсолютно напрашивается и не просто тезис, а практика".

Белорусский лидер особо отметил, что в Минске к этому готовы. Сейчас идет много разговоров о том, как будут развиваться отношения между странами, какими они будут.

"Без всяких обиняков по-дружески хочу вам сказать: и Россия, и Беларусь, живут, кстати не по воле Беларуси, в своем собственном доме или квартире. Как Россия, так и Беларусь. Мы бы хотели иметь не просто добрососедские отношения. Мы соседи. Мы хотели бы иметь очень близкие, братские отношения с РФ", - заверил он.

Президент уточнил, что это говорится не впервые, просто это не всегда за ним повторяли, потому что в России, видимо, "это кому-то невыгодно". Но время показало, что "нам никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений".

"Уверен, что сегодня руководство России этого хочет, и предпочитает такие отношения", - выразил уверенность белорусский лидер, обращаясь к Сергею Лаврову.

Кавказский узел

Лукашенко поздравил российского министра с тем, что произошло на Кавказе (урегулирование конфликта в Карабахе – Sputnik).

"Вы просто молодцы. Ясно, что без издержек не бывает и критика будет, все будет. Но то, что во многом благодаря России прекратилась эта бойня, что там не гибнут люди. И что в принципе пусть в начале пути мы там находимся, но начали этот долгий путь к нормализации отношений на Кавказе – это очень позитивно и хороший знак", - сказал он.

"Мы именно такой позиции придерживаемся. Я изначально очень глубоко был погружен в эти проблемы. Очень хорошо их знаю. Много раз обсуждали. В основном вчетвером: президент России, два президента – Армении и Азербайджана и мне пришлось в этом участвовать. Я очень доволен, что именно так этот кризис разрешился, как мы когда-то обсуждали в последний раз в Питере. Поэтому я вас искренне поздравляю", - повторил еще раз глава государства.

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