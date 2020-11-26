Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 ноя – Sputnik. МИД Беларуси требует от украинской стороны обеспечить на надлежащем уровне безопасность дипломатической миссии нашей страны, сообщили в ведомстве.

В четверг в министерство был вызван посол Украины в Беларуси Игорь Кизим: ему вручили ноту, в которой выражается решительный протест против серии антибелорусских акций в отношении посольства Республики Беларусь в Киеве.

Минск крайне обеспокоен тем, что компетентные органы соседней страны не принимают необходимых мер для пресечения провокаций и не реагируют должным образом на соответствующие официальные запросы Беларуси.

В ведомстве заявили, что противоправная деятельность у здания посольства страны в Киеве угрожает безопасности сотрудников и их семей и создает помехи для нормальной работы. Белорусская сторона требует обеспечить надлежащий уровень безопасность дипломатической миссии в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года.

Также МИД напомнил, что ждет соответствующей реакции украинских партнеров на провокации в отношении Почетного консульства Республики Беларусь во Львове. В ведомстве убеждены, что акты вандализма там должны быть тщательно расследованы, а виновные – понести справедливое наказание.

Непростой диалог Минска и Киева

Напомним, что в последнее время отношения между странами обострились.

В августе в Киеве заявили, что ставят на паузу все процессы и контакты с Минском и возобновят их после того, как убедятся, что это не принесет стране различных потерь.

Затем МИД Украины отозвал своего посла Игоря Кизима из Минска для консультаций о перспективах дальнейших отношений с Беларусью, однако позже было сказано, что Киев не видит оснований для полного разрыва дипломатических отношений с республикой, а посол вернулся в Минск.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь". МИД республики тогда заявил, что рассматривает это как недружественный шаг, "граничащий с вмешательством во внутренние дела Республики Беларусь".

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