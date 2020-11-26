Эпидситуация мешает провести заседание союзного Совмина

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 ноя - Sputnik. Заседание совета министров Союзного государства в нынешнем году провести вряд ли получится, такую точку зрения высказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

Причина – в неблагоприятной эпидемиологической ситуации, пояснил Головченко и добавил, что нужно определить, когда очередное заседание будет реально провести.

Белорусский премьер обозначил актуальную повестку: "Это наше взаимодействие в рамках Союзного государства, развитие торгово-экономического сотрудничества. В ваших руках сосредоточен большой объем полномочий, и очень радует, что в последнее время фактически появился новый импульс в развитии Союзного государства", – цитирует Головченко БелТА .

Он отметил, что в настоящее время активно работает группа высокого уровня, по его данным, до конца текущего года намечено провести еще одну ее встречу, в связи с чем Головченко попросил Рапоту дать оценку деятельности этой группы.

Госсекретарь Союзного государства отметил, что вопросов для обсуждения собралось много. Он подтвердил, что на декабрь запланировано еще одно заседание группы высокого уровня, которая активно работает в последнее время.

"И, конечно, все, что можно будет там решить, мы решим", – заверил госсекретарь СГ.

Он также отметил, что группа проводит свои заседания в режиме онлайн, что уже стало привычным форматом и позволяет собрать любое количество участников.