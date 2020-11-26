ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эпидситуация мешает провести заседание союзного Совмина

26.11.2020 12:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 ноя - Sputnik. Заседание совета министров Союзного государства в нынешнем году провести вряд ли получится, такую точку зрения высказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

© Sputnik / Виктор Толочко
В Союзном государстве нужна инвентаризация интеграционной повестки

Причина – в неблагоприятной эпидемиологической ситуации, пояснил Головченко и добавил, что нужно определить, когда очередное заседание будет реально провести.

Белорусский премьер обозначил актуальную повестку: "Это наше взаимодействие в рамках Союзного государства, развитие торгово-экономического сотрудничества. В ваших руках сосредоточен большой объем полномочий, и очень радует, что в последнее время фактически появился новый импульс в развитии Союзного государства", – цитирует Головченко БелТА.

Он отметил, что в настоящее время активно работает группа высокого уровня, по его данным, до конца текущего года намечено провести еще одну ее встречу, в связи с чем Головченко попросил Рапоту дать оценку деятельности этой группы.

Госсекретарь Союзного государства отметил, что вопросов для обсуждения собралось много. Он подтвердил, что на декабрь запланировано еще одно заседание группы высокого уровня, которая активно работает в последнее время. 

"И, конечно, все, что можно будет там решить, мы решим", – заверил госсекретарь СГ.

Он также отметил, что группа проводит свои заседания в режиме онлайн, что уже стало привычным форматом и позволяет собрать любое количество участников. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас активно работает группа высокого уровня Союзного государства, до конца текущего года намечено провести еще одну ее встречу.
 
Новости дня
Новости политики
 
Практика отношений с Россией требует интенсификации - Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика