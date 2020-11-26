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Лавров: мы видим попытки влиять на Россию и Беларусь

26.11.2020 13:17 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 ноя - Sputnik. У нас есть инструменты для защиты суверенитета, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров во Дворце Независимости после встречи с Александром Лукашенко, передает корреспондент Sputnik.

По его словам, с белорусским лидером обсуждался вопрос отношений, которые складываются с западными государствами, Евроатлантическим союзом, НАТО, ЕС и США.

"Мы видим, прямо скажем, враждебное отношение и к России, и к Республике Беларусь. Видим попытки активно влиять на внутренние процессы в наших странах", - констатировал российский министр.

Сергей Лавров отметил, что западные лидеры особо не скрывают этого.

© Photo : МИД России
Практика отношений с Россией требует интенсификации - Лукашенко

"Принимаются документы о продвижении демократии. Такой уже есть по России. Сейчас в принципе такой же документ в конгрессе США по Республике Беларусь", - уточнил он.

"Мы воспринимаем это спокойно. У нас есть Союзное государство, нам есть чем защищать себя, как отстоять свою независимость. Это общая позиция наших президентов и наших правительств", - подчеркнул глава МИД РФ.

Глава российского внешнеполитического ведомства находится в Минске с двухдневным визитом. В четверг, кроме встречи с президентом Беларуси, у него запланировано участие в совместной коллегии МИД Беларуси и России. 

Это первый визит главы российского МИД в Беларусь после выборов президента республики, прошедших в августе. Предыдущий рабочий визит Лаврова в белорусскую столицу состоялся в июне текущего года.

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Теги: Минск
 
 
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Западные страны проявляют враждебность в отношении России и Беларуси, что выливается в принятие санкций.
 
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