Лавров: мы видим попытки влиять на Россию и Беларусь

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 ноя - Sputnik. У нас есть инструменты для защиты суверенитета, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров во Дворце Независимости после встречи с Александром Лукашенко, передает корреспондент Sputnik.

По его словам, с белорусским лидером обсуждался вопрос отношений, которые складываются с западными государствами, Евроатлантическим союзом, НАТО, ЕС и США.

"Мы видим, прямо скажем, враждебное отношение и к России, и к Республике Беларусь. Видим попытки активно влиять на внутренние процессы в наших странах", - констатировал российский министр.

Сергей Лавров отметил, что западные лидеры особо не скрывают этого.

"Принимаются документы о продвижении демократии. Такой уже есть по России. Сейчас в принципе такой же документ в конгрессе США по Республике Беларусь", - уточнил он.

"Мы воспринимаем это спокойно. У нас есть Союзное государство, нам есть чем защищать себя, как отстоять свою независимость. Это общая позиция наших президентов и наших правительств", - подчеркнул глава МИД РФ.

Глава российского внешнеполитического ведомства находится в Минске с двухдневным визитом . В четверг, кроме встречи с президентом Беларуси, у него запланировано участие в совместной коллегии МИД Беларуси и России.

Это первый визит главы российского МИД в Беларусь после выборов президента республики, прошедших в августе. Предыдущий рабочий визит Лаврова в белорусскую столицу состоялся в июне текущего года.

Читайте также: