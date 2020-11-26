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Лавров: мы видим попытки влиять на Россию и Беларусь
26.11.2020 13:17 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 ноя - Sputnik. У нас есть инструменты для защиты суверенитета, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров во Дворце Независимости после встречи с Александром Лукашенко, передает корреспондент Sputnik.
По его словам, с белорусским лидером обсуждался вопрос отношений, которые складываются с западными государствами, Евроатлантическим союзом, НАТО, ЕС и США.
"Мы видим, прямо скажем, враждебное отношение и к России, и к Республике Беларусь. Видим попытки активно влиять на внутренние процессы в наших странах", - констатировал российский министр.
Сергей Лавров отметил, что западные лидеры особо не скрывают этого.
© Photo : МИД России
"Принимаются документы о продвижении демократии. Такой уже есть по России. Сейчас в принципе такой же документ в конгрессе США по Республике Беларусь", - уточнил он.
"Мы воспринимаем это спокойно. У нас есть Союзное государство, нам есть чем защищать себя, как отстоять свою независимость. Это общая позиция наших президентов и наших правительств", - подчеркнул глава МИД РФ.
Глава российского внешнеполитического ведомства находится в Минске с
Это первый визит главы российского МИД в Беларусь после
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Западные страны проявляют враждебность в отношении России и Беларуси, что выливается в принятие санкций.
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