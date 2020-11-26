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Лавров: в Беларуси применяются грязные методы цветных революций
26.11.2020 15:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 ноя - Sputnik. России небезразлично положение дел в Беларуси, потому что это страна-союзник, сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в МИД Беларуси после совместной коллегии, передает корреспондент Sputnik.
© Photo : МИД России
По его словам, совместная коллегия прошла в доверительной обстановке. Российская сторона высоко ценит данные ежегодные встречи, которые позволяют детально обсуждать международные вопросы.
"Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, нам удалось провести заседание в очном формате", - обратил внимание российский министр.
По его словам на коллегии обсуждался следующий блок вопросов:
– отношения с ЕС,
– участие в операциях ООН в операциях по поддержанию мира,
– совместная работа в ЕАЭС,
– обеспечение информационной безопасности.
По мнению главы МИД России, по всем этим вопросам достигнуты конкретные договоренности: "Говорили сегодня и о более широком нашем взаимодействии в международных структурах".
"Совместно с нашими коллегами с сожалением констатировали, что наши западные партнеры во главе с США продолжают продвигать только свои интересы, желая сохранить свою гегемонию, которая напрямую противопоставляется уставу ООН", - сказал Сергей Лавров.
При этом он отметил, что западные страны "работу в международных форматах пытаются подменить келейными междусобойчиками".
© Sputnik / Виктор Толочко
"Жить по таким правилам нас едва ли можно заставить", - констатировал глава МИД РФ и добавил, что большинство стран мира привержены международному праву, и, в частности, уставу ООН.
Сергей Лавров обратил внимание, что в мире применяются грязные методы цветных революций, в ходе которых идут манипуляции общественным мнением.
"Мы видим, как эти методы применяют в отношении Республики Беларусь", - особо отметил он.
По его словам, это поднималось в
"Нам это небезразлично, потому что Беларусь наш союзник. Мы заинтересованы, чтобы ситуация в Беларуси была стабильной", - уточнил министр.
Российский министр считает, что этому будет способствовать стартовавшая в Беларуси
© Sputnik / Григорий Дубовицкий
Игра без правил
"На Россию и Беларусь оказывается давление с целью изменить нашу линию, ограничить развитие наших стран. В западных СМИ и от официальных лиц звучат чуть ли не ультиматумы в наш адрес. Фактов вмешательства во внутренние дела - с избытком. Применяется технология организации массовых беспорядков, оппозиция получает финансовую и прочую поддержку", - сказал Сергей Лавров.
Он выразил мнение, что Запад в данной ситуации действует "в стиле игры без правил": без предъявления доказательств вводятся односторонние санкции, заморожена работа выстраивавшихся годами форматов взаимодействия.
Как вести себя с ЕС
"Мы со своей стороны уже думаем не над тем, как вести дела - как обычно или не как обычно, а вообще хотим разобраться, стоит ли вообще иметь дело с брюссельскими структурами, пока они работают в нынешнем виде", - сказал российский министр.
При этом был вынужден констатировать, что страны Евросоюза не способны отказаться "от высокомерной привычки разговаривать с другими с позиции силы".
"Эта привычка ограничивает возможности восстановления взаимоуважительного, равноправного диалога. Даже участников Восточного партнерства делят на категории. К группе стран второго сорта, сотрудничество с которыми фактически может быть заморожено, наряду с Азербайджаном и Арменией относят и Беларусь", - привел пример он.
Полная ложь
Отвечая на вопрос о словах члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко относительно контактов с российскими властями, Сергей Лавров отметил, что "Латушко не просто высказывается о возможности неофициальных контактов с Москвой".
"Он утверждает, что такие контакты ведутся, что они скоординированы, заявляет беспардонно, что не может назвать фамилии, но контакты на достаточно высоком уровне. Спекулирует о том, будет ли дозволено мне сообщить белорусским друзьям. Хочу коротко ответить на ваш вопрос: это полная ложь", - российский министр.
"Это лишний раз характеризует тех, кто пытается на заграничных хлебах делать себе непонятно какую карьеру", - добавил глава российского МИД.
Смотрите пресс-конференцию министров иностранных дел России и Беларуси:
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В белорусской столице состоялось совместное заседание коллегии внешнеполитических ведомств двух стран, где обсуждалась актуальная международная повестка.
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