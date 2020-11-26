|
Макей: мы будем противостоять попыткам вмешаться в дела Беларуси
26.11.2020 15:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 ноя - Sputnik. С российской стороной удалось договориться о послаблении ограничений на перемещение между странами, сказал по итогам коллегии министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает корреспондент Sputnik.
По словам Макея, традиционная сверка внешнеполитических часов состоялась очно. В любой семье важно иметь возможность откровенно "обсудить все глядя друг другу в глаза". Глава МИД Беларуси отметил "дружественный и конструктивный" характер взаимодействия дипломатических ведомств двух стран.
© Sputnik / Виктор Толочко
"На повестке остается вопрос снятия ограничений на белорусско-российской границе. Нам удалось договориться о послаблении для определенных категорий граждан и активизации воздушного сообщения", - рассказал Макей.
Также на коллегии российские и белорусские дипломаты оценили выполнение согласованной программы внешнеполитических действий. На основе этого документа продолжается координация усилий на международных площадках.
Владимир Макей отметил, что также обсуждалось взаимодействие с ЕС: стороны обменялись мнениями и оценками работы на международных площадках.
"Беларусь высоко ценит твердую и последовательную позицию Росси в ОБСЕ, связанную с правами человека", - подчеркнул он.
И добавил, что "налицо явное злоупотребление" правочеловеческой тематикой. При этом глава МИД Беларуси с удовлетворением отметил поддержку со стороны России после выборов.
"Мы будем и далее противостоять попыткам вмешательства в дела Беларуси", – заверил он.
Украинский фактор
"Вы знаете, присоединение Украины к санкциям Евросоюза – это очередное, на наш взгляд, несамостоятельное решение Украины, которое демонстрирует непоследовательность политики наших южных соседей", – констатировал глава МИД Беларуси.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
После чего обратил внимание, что, если говорить откровенно, то в Минске это рассматривают, "как практически насмешку" над здравым смыслом.
"На первоначальном этапе мы также подготовили соответствующий санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины. И будем дальше смотреть, как будут развиваться события. Конечно, мы не будем оставлять без ответа ни одно из действий Украины, направленное против белорусского государства", – заверил Владимир Макей.
Взаимодействие с Советом Европы
"Что касается Совета Европы, то мы заинтересованы в сотрудничестве с этой организацией. Мы работаем вместе с этой организацией в рамках ряда юридических инструментов, конвенций", – подчеркнул он.
По словам Макея, если дело пойдет дальше таким образом, что Совет Европы будет без согласования с Беларусью принимать какие-то решения о программах сотрудничества с нашей страной, то "мы просто прекратим любое взаимодействие с этой организацией".
Объективная оценка Беларуси
"Если они (оппозиционные и западные политики – Sputnik) хотят задействовать какие-то внешние структуры для оказания посреднических усилий, мы готовы приветствовать это. Но важно, чтобы это было искренне, заинтересованно и нацелено на урегулирование ситуации, а не на реализацию тех заявлений, которые сейчас происходят, - трансфер власти, отстранение действующего руководства от власти. Мы категорически против этого", – подчеркнул Владимир Макей.
Он также добавил, что в последнее время в адрес официального Минска со стороны западных, европейских коллег звучит ряд обвинений, связанных с ситуацией в стране и протестами.
"Наши партнеры, к сожалению, не желают даже прислушаться к официальным аргументам белорусских властей, и мы видим, это происходит и в отношении России. Мы видим нежелание услышать официальную позицию, они действуют в рамках ими самими сочиненных сказок, схем", – считает глава МИД Беларуси.
Именно поэтому официальные власти республики против такого подхода. По словам Макея, ситуация в любой стране, в том числе в Беларуси, "должна оцениваться объективно".
Абсолютные двойные стандарты
По словам главы белорусской дипломатии, республика в настоящий момент оказалась в фокусе международного информационного внимания и упоминается чаще всего в негативном контексте.
"Абсолютные двойные стандарты, которые недопустимы сегодня в межгосударственном общении. И, конечно же, и мы говорили об этом, мы будем активно противодействовать этим попыткам на международной арене в рамках различных международных организаций", – сказал он.
© Sputnik / Алексей Дружинин
По его словам, власти в стране объективно оценивают ситуацию и не допустят, чтобы "подобного рода революционные методы" использовались в Беларуси.
Противодействовать этим попыткам на международной арене официальный Минск будет вместе с партнерами в рамках ОДКБ, Союзного государства, СНГ и других структур, отметил Макей. Он считает, что у некоторых иностранных политиков "есть желание сменить неугодный режим любым способом", в этой ситуации через революцию.
"Мое личное мнение: я тоже за перемены. Но, я считаю, перемены должны происходить эволюционным способом, спокойно, в рамках совершенствования законодательства, через внутринациональный диалог, через совершенствование Конституции. Но ни в коей мере не через революцию, которая ничего хорошего не принесет ни стране, ни народу", – уверен он.
Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Минск 25 ноября для участия в
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совместную реакцию "на негативные действия западных стран" обсудили в Минске участники коллегии внешнеполитических ведомств Беларуси и России.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)