Макей: мы будем противостоять попыткам вмешаться в дела Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 ноя - Sputnik. С российской стороной удалось договориться о послаблении ограничений на перемещение между странами, сказал по итогам коллегии министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает корреспондент Sputnik.

По словам Макея, традиционная сверка внешнеполитических часов состоялась очно. В любой семье важно иметь возможность откровенно "обсудить все глядя друг другу в глаза". Глава МИД Беларуси отметил "дружественный и конструктивный" характер взаимодействия дипломатических ведомств двух стран.

"На повестке остается вопрос снятия ограничений на белорусско-российской границе. Нам удалось договориться о послаблении для определенных категорий граждан и активизации воздушного сообщения", - рассказал Макей.

Также на коллегии российские и белорусские дипломаты оценили выполнение согласованной программы внешнеполитических действий. На основе этого документа продолжается координация усилий на международных площадках.

Владимир Макей отметил, что также обсуждалось взаимодействие с ЕС: стороны обменялись мнениями и оценками работы на международных площадках.

"Беларусь высоко ценит твердую и последовательную позицию Росси в ОБСЕ, связанную с правами человека", - подчеркнул он.

И добавил, что "налицо явное злоупотребление" правочеловеческой тематикой. При этом глава МИД Беларуси с удовлетворением отметил поддержку со стороны России после выборов.

"Мы будем и далее противостоять попыткам вмешательства в дела Беларуси", – заверил он.

Украинский фактор

"Вы знаете, присоединение Украины к санкциям Евросоюза – это очередное, на наш взгляд, несамостоятельное решение Украины, которое демонстрирует непоследовательность политики наших южных соседей", – констатировал глава МИД Беларуси.

После чего обратил внимание, что, если говорить откровенно, то в Минске это рассматривают, "как практически насмешку" над здравым смыслом.

"На первоначальном этапе мы также подготовили соответствующий санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины. И будем дальше смотреть, как будут развиваться события. Конечно, мы не будем оставлять без ответа ни одно из действий Украины, направленное против белорусского государства", – заверил Владимир Макей.

Взаимодействие с Советом Европы

"Что касается Совета Европы, то мы заинтересованы в сотрудничестве с этой организацией. Мы работаем вместе с этой организацией в рамках ряда юридических инструментов, конвенций", – подчеркнул он.

По словам Макея, если дело пойдет дальше таким образом, что Совет Европы будет без согласования с Беларусью принимать какие-то решения о программах сотрудничества с нашей страной, то "мы просто прекратим любое взаимодействие с этой организацией".

Объективная оценка Беларуси

"Если они (оппозиционные и западные политики – Sputnik) хотят задействовать какие-то внешние структуры для оказания посреднических усилий, мы готовы приветствовать это. Но важно, чтобы это было искренне, заинтересованно и нацелено на урегулирование ситуации, а не на реализацию тех заявлений, которые сейчас происходят, - трансфер власти, отстранение действующего руководства от власти. Мы категорически против этого", – подчеркнул Владимир Макей.

Он также добавил, что в последнее время в адрес официального Минска со стороны западных, европейских коллег звучит ряд обвинений, связанных с ситуацией в стране и протестами.

"Наши партнеры, к сожалению, не желают даже прислушаться к официальным аргументам белорусских властей, и мы видим, это происходит и в отношении России. Мы видим нежелание услышать официальную позицию, они действуют в рамках ими самими сочиненных сказок, схем", – считает глава МИД Беларуси.

Именно поэтому официальные власти республики против такого подхода. По словам Макея, ситуация в любой стране, в том числе в Беларуси, "должна оцениваться объективно".

Абсолютные двойные стандарты

По словам главы белорусской дипломатии, республика в настоящий момент оказалась в фокусе международного информационного внимания и упоминается чаще всего в негативном контексте.

"Абсолютные двойные стандарты, которые недопустимы сегодня в межгосударственном общении. И, конечно же, и мы говорили об этом, мы будем активно противодействовать этим попыткам на международной арене в рамках различных международных организаций", – сказал он.

По его словам, власти в стране объективно оценивают ситуацию и не допустят, чтобы "подобного рода революционные методы" использовались в Беларуси.

Противодействовать этим попыткам на международной арене официальный Минск будет вместе с партнерами в рамках ОДКБ, Союзного государства, СНГ и других структур, отметил Макей. Он считает, что у некоторых иностранных политиков "есть желание сменить неугодный режим любым способом", в этой ситуации через революцию.

"Мое личное мнение: я тоже за перемены. Но, я считаю, перемены должны происходить эволюционным способом, спокойно, в рамках совершенствования законодательства, через внутринациональный диалог, через совершенствование Конституции. Но ни в коей мере не через революцию, которая ничего хорошего не принесет ни стране, ни народу", – уверен он.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Минск 25 ноября для участия в совместном заседании коллегий МИД двух стран. Перед этим у него состоялась встреча с Александром Лукашенко во Дворце независимости.

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