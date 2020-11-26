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Премьер-министр Беларуси встретился с госсекретарем Союзного государства

26.11.2020 16:35 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Взаимодействие по союзной линии сегодня обсуждали в правительстве. Премьер-министр встретился с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой. На повестке - широкий перечень вопросов. Многие актуальные решения затрудняет эпидситуация. Но кардинально это не влияет на работу группы высокого уровня, отметил белорусский премьер. Напомним, она занята ревизией договора о союзном строительстве. Нынешний год стал плодотворным в продвижении общих для Беларуси и России вопросов. Ожидается, что в этом году пройдет еще одно заседание группы. Предстоит рассмотреть бюджет Союзного государства на будущий год.

 
 
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Взаимодействие по союзной линии сегодня обсуждали в правительстве. Премьер-министр встретился с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой. На...
 
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