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МИД Беларуси потребовал пресечения акций в отношении белорусских дипмиссий в Украине
26.11.2020 16:35 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Сегодня в МИД Беларуси вызван посол Украины в Минске Игорь Кизим. Украинскому дипломату вручена нота, в которой наша сторона выразила решительный протест в связи с непрекращающейся серией антибелорусских акций в отношении посольства Беларуси в Киеве. В МИД потребовали обеспечить на надлежащем уровне безопасность дипмиссии в соответствии с нормами Венской конвенции.
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Сегодня в МИД Беларуси вызван посол Украины в Минске Игорь Кизим. Украинскому дипломату вручена нота, в которой наша сторона выразила решительный протест в связи с...
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