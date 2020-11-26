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МИД Беларуси потребовал пресечения акций в отношении белорусских дипмиссий в Украине

26.11.2020 16:35 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня в МИД Беларуси вызван посол Украины в Минске Игорь Кизим. Украинскому дипломату вручена нота, в которой наша сторона выразила решительный протест в связи с непрекращающейся серией антибелорусских акций в отношении посольства Беларуси в Киеве. В МИД потребовали обеспечить на надлежащем уровне безопасность дипмиссии в соответствии с нормами Венской конвенции.

Отмечено, что противоправная деятельность радикальных элементов у здания белорусского посольства в Украине создает непосредственную угрозу для ее функционирования. Беларусь ожидает реакции украинской стороны и в связи с имевшими место провокациями в отношении Почетного консульства нашей страны во Львове и исходит из того, что акты вандализма будут надлежащим образом расследованы.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в МИД Беларуси вызван посол Украины в Минске Игорь Кизим. Украинскому дипломату вручена нота, в которой наша сторона выразила решительный протест в связи с...
 
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