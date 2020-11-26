Лавров: Запад враждебно относится к РФ и Беларуси

Западные страны враждебно относятся к России и Беларуси и хотят повлиять на их внутренние дела. А информация о встрече белорусской оппозиции с представителями Кремля является ложью.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Александром Лукашенко 26 ноября в Минске, передает ТАСС .

«Конечно же, мы говорили об отношениях, которые складываются между нашими странами и Западом - НАТО, ЕС, США. Мы видим, прямо скажем, враждебное отношение и к России, и к Республике Беларусь. Видим попытки активно влиять на внутренние процессы в наших странах. Собственно говоря, западные лидеры этого особо и не скрывают», - сказал он.

По словам Лаврова, России и Беларуси есть чем защитить себя от действий Запада, который пытается вмешиваться в их внутренние дела.

Лавров после встречи с Лукашенко также отметил приверженность всем ранее достигнутым договоренностям.

«Мы только что завершили беседу у президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. Президент подтвердил приверженность всем договоренностям, которые достигнуты на высшем уровне между нашими странами. Прежде всего имею в виду курс на всестороннее укрепление наших связей - союзнических, стратегических - во всех областях», - отметил Лавров.

Он также опроверг информацию о том, что белорусская оппозиция контактирует с представителями Кремля.

По словам Лаврова, информация о контактах официальной Москвы с оппозицией Беларуси является ложью. Он добавил, что представитель белорусской оппозиции не просто высказался о возможности контактов с Кремлем, но заявил, что такие контакты уже ведутся и являются скоординированными.

«Он беспардонно заявил, что не может назвать фамилии представителей Кремля, но при этом утверждал, что данные контакты на «достаточно высоком уровне», - сказал Лавров, имея в виду, видимо, экс-чиновника Администрации президента и экс-дипломата Анатолия Котова в телеграм-канале НАУ.