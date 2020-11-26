В США возмущены отношением белорусских властей к журналистам

Посольство США в Минске осудило действия белорусских чиновников в отношении местных и иностранных СМИ. Текст заявления размещен на сайте посольства.

«США очень обеспокоены опасным положением белорусских независимых СМИ, произвольными арестами журналистов за последние несколько месяцев и возбуждением властями Беларуси уголовных дел против журналистов», - сообщили в американском посольстве.

Они обеспокоены угрозой аннулирования официального статуса местных СМИ, а также прекращением действия аккредитаций и длительной задержкой повторной аккредитации журналистов, работающих на иностранные СМИ.

Чтобы в Беларуси могло укорениться верховенство закона, необходимы «сильные независимые СМИ, свободный обмен информацией и доступ к ней».

Посольство США призывает власти Беларуси поддержать журналистов и защищать свободу слова и прессы, иначе «невозможна нормализация отношений с режимом, жестоко подавляющим собственный народ».

«Белорусский народ заслуживает защиты своих прав и того, чтобы его голос был услышан, а независимые СМИ — незаменимая платформа для голосов всех белорусов», - заявили дипломаты.