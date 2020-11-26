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В США возмущены отношением белорусских властей к журналистам
26.11.2020 17:05 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Посольство США в Минске осудило действия белорусских чиновников в отношении местных и иностранных СМИ. Текст заявления
«США очень обеспокоены опасным положением белорусских независимых СМИ, произвольными арестами журналистов за последние несколько месяцев и возбуждением властями Беларуси уголовных дел против журналистов», - сообщили в американском посольстве.
Они обеспокоены угрозой аннулирования официального статуса местных СМИ, а также прекращением действия аккредитаций и длительной задержкой повторной аккредитации журналистов, работающих на иностранные СМИ.
Чтобы в Беларуси могло укорениться верховенство закона, необходимы «сильные независимые СМИ, свободный обмен информацией и доступ к ней».
Посольство США призывает власти Беларуси поддержать журналистов и защищать свободу слова и прессы, иначе «невозможна нормализация отношений с режимом, жестоко подавляющим собственный народ».
«Белорусский народ заслуживает защиты своих прав и того, чтобы его голос был услышан, а независимые СМИ — незаменимая платформа для голосов всех белорусов», - заявили дипломаты.
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Посольство США в Минске осудило действия белорусских чиновников в отношении местных и иностранных СМИ.
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