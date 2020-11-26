Коллегия внешнеполитических ведомств прошла в Минске

Источник материала: БT

Диалог о белорусско-российском взаимодействии продолжился на совместном заседании коллегий внешнеполитических ведомств двух стран. Подобные встречи носят регулярный системный характер и позволяют оперативно реагировать на любые вопросы.

А у журналистов к главам ММД их сегодня было немало.

С. Лавров: кто-то на заграничных хлебах делает себе непонятно какую карьеру



В частности, у Сергея Лаврова поинтересовались, правдива ли информация о неофициальных контактах Кремля с представителями белорусской оппозиции, о чем шла речь в одном из их интервью.

Сергей Лавров, Министр иностранных дел России: "Он не просто высказывается о возможности неофициальных контактов с Москвой, он утверждает, что такие контакты ведутся, что они скоординированы, заявляет беспардонно, что он не может назвать фамилии, но контакты на достаточно высоком уровне. И спекулирует на тему о том, будет ли дозволено мне сообщить об этом белорусским друзьям. Это полная ложь. И лишний раз характеризует тех, кто пытается на заграничных хлебах делать себе непонятно какую карьеру".

В. Макей: то, к чему призывают оппоненты, окажет негативное влияние на благосостояние конкретных людей

Владимир Макей, Министр иностранных дел Беларуси: "Мы просто видим попытки оппонентов власти, уехавших в соседние, сопредельные страны, повлиять на ситуацию в Беларуси и сменить так называемый режим. Понимаете, можно этого добиваться, есть определенные политические методы борьбы, можно добиваться смены режима. Но я считаю, что лучше это делать в рамках правового поля. А то, к чему сейчас призывают оппоненты - оказанию экономического давления, принятию экономических санкций, заявляя, что они борются с режимом, на самом деле это окажет негативное влияние на благосостояние конкретных людей и народа".

Владимир Макей также отметил, что Беларусь всячески будет противостоять попыткам вмешательства во внутренние дела страны. А действия, направленные против нашего государства, без ответа не останутся.