В Европарламенте приняли срочную резолюцию по Беларуси

26 ноября на сессии Европарламента была принята срочная резолюция с призывом к ЕС об оказании поддержки в международном расследовании преступлений, которые совершили и совершают белорусские власти против народа Беларуси.

За принятие резолюции «Продолжающиеся нарушения прав человека в Беларуси, в частности убийство Романа Бондаренко» проголосовало 613 депутатов Европарламента, против - 41, воздержалось 35 человек. Резолюция предполагает поддержку международного расследования преступлений против народа Беларуси, в частности - создания центра сбора доказательств. Помогать в расследовании должна будет группа экспертов ЕС по международному праву.

Евродепутаты полагают, что ЕС, Европейская служба внешних действий, Еврокомиссия, должны помочь Совету по правам человека ООН, Московскому механизму ОБСЕ, а также гражданскому обществу и правозащитникам собрать и задокументировать все нарушения прав человека в Беларуси.

В ЕП решительно осудили убийство Романа Бондаренко. Там также потребовали незамедлительно провести независимое расследование убийства Романа Бондаренко и связанных с протестами смертей Александра Тарайковского, Александра Вихора, Артема Парукова, Геннадия Шутова и Константина Шишмакова. Там также заявили о своей поддержке всех протестующих и осудили несоизмеримое применение силы к демонстрантам со стороны силовиков.

Европарламент осудил давление на простых граждан, рабочих, журналистов, врачей, правозащитников и призвал ЕС расширить санкции в отношении властей Беларуси, заморозить финансирования общих проектов, которые курирует государство, рассмотреть возможность снижения уровня дипломатического взаимодействия со страной.

Напомним, что санкции в отношении Беларуси от 27 стран ЕС были введены 2 октября. Второй пакет санкций был принят 6 ноября. Кроме того, сотрудничество с госсектором Беларуси прекратили Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк.