О чем сегодня на заседании говорили Макей и Лавров

Сегодня в Минске прошло совместное заседание коллегий МИД Беларуси и Российской Федерации под руководством глав внешнеполитических ведомств Владимира Макея и Сергея Лаврова. Об этом сообщает БЕЛТА.

Участники встречи подробно рассмотрели актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества в разных сферах, перспективы развития двухстороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений и расширения взаимной поддержки на международных площадках, а также обменялись оценками состояния глобальной и региональной безопасности.

Прекратить сотрудничество с Советом Европы

Европейские партнеры «не желают даже прислушаться к официальным аргументам белорусских властей, мы видим, и в отношении России это происходит... Они действуют в образах, самими ими сочиненных каких-то форматов, сказок, схем. Мы выступаем категорически против такого рода подходов», - цитирет Макея ТАСС .

По словам главы белорусского МИД, власть готова к сотрудничеству с ЕС, если это будет «нацелено на урегулирование ситуации, а не на реализацию тех заявлений, которые сейчас происходят: на трансфер власти, на отстранение действующего руководства от власти. <...> Мы категорически против этого».

Владимир Макей заявил, что в противном случае Беларусь готова прекратить любое сотрудничество с Советом Европы: «Если дело пойдет дальше таким образом, что Совет Европы будет без согласования с Беларусью принимать какие-то решения о программах сотрудничества с нашей страной, то мы просто прекратим любое взаимодействие с этой организацией».

Российский «ответный стоп-лист»

Лавров сообщил, что Россия «в соответствии с принципом взаимности» расширила «ответный стоп-лист», включив в него «представителей стран ЕС, которые активно участвуют в санкционном ажиотаже».

«Отмечаем и оперативность белорусских коллег в принятии своих ответных мер. Как вы знаете, с 2015 года у нас стоп-листы единые, поэтому соответствующая координация в рамках Союзного государства отлажена», - сказал глава МИД России.

Санкции Беларуси против Украины

Недавно стало известно о присоединении Киева к первому пакету санкций ЕС против белорусских чиновников.

Макей прокомментировал: «Мы выработали уже и примем соответствующие адекватные меры. На первоначальном этапе мы подготовили санкционный список в отношении официальных лиц Украины. Будем смотреть, как дальше будут развиваться события. Мы не будем оставлять без ответа ни одно из действий Украины, направленных против белорусского государства».

По его словам, соседняя страна не является для белорусских властей эталоном соблюдения прав человека, а присоединение к санкциям ЕС является не самостоятельным решением, а только «насмешка над здравым смыслом».

Противодействие революции в Беларуси

«Я тоже за перемены, но они должны проходить эволюционным способом, спокойно, в рамках совершенствования законодательства, через внутринациональный диалог, совершенствование Конституции, но ни в коем случае не через революцию, которая ничего хорошего не принесет ни стране, ни народу», — цитирует Макея БЕЛТА.

По его словам, белорусские власти видят ситуацию и не допустят революционного сценария в Беларуси.

«Конечно, мы будем противодействовать этим попыткам на международной арене вместе с нашими партнерами в рамках и ОДКБ, и Союзного государства, и СНГ, и других структур», — заявил глава белорусского МИД.

Контакт Кремля с белорусской оппозицией – ложь

«Он (представитель белорусской оппозиции. – Прим.) не просто высказывается о возможности неофициальных контактов с Москвой, он утверждает, что такие контакты ведутся, что они скоординированы, заявляет беспардонно, что он не может назвать фамилии, но контакты на достаточно высоком уровне. И спекулирует на тему о том, будет ли дозволено мне сообщить об этом белорусским друзьям. Это полная ложь. И лишний раз характеризует тех, кто пытается на заграничных хлебах делать себе непонятно какую карьеру», - сообщил Лавров.

«Свои» и «чужие» страны

Макей обратил внимание, что последнее время в мире Беларусь обсуждается «в основном в негативном контексте». При этом западноевропейское сообщество, по его мнению, разделяет страны на «своих» и «чужих».

В качестве примера он привел ситуацию с публикацией критической статьи в немецкой газете про Анджея Дуду накануне выборов. Другой пример - демонстрации в Польше против закона о запрете абортов. Премьер-министр Польши называет их государственным преступлением, а протесты в Беларуси считает нормальной реализацией прав человека.

«Это двойные стандарты. Мы будем активно противодействовать этому на международной арене», - заверил глава МИД, сообщает БЕЛТА.

По итогу встречи, белорусская сторона выразила благодарность за помощь, которую оказала Россия, на фоне внешнего давления и попыток дестабилизировать обстановку стране. Стороны заявили о готовности совместно противостоять любому вмешательству извне во внутренние дела.

Подробно был рассмотрен ход выполнения Программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников Договора о создании Союзного государства на 2020-2021 годы, намечены шаги по ее дальнейшей совместной реализации.