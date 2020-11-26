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Европарламент призвал ЕС к расследованию в отношении властей Беларуси
27.11.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 ноя – Sputnik. Европарламент принял в четверг резолюцию по ситуации в Беларуси, в которой призвал ЕС поддержать проведение международного расследования в отношении властей республики и предложил создать рабочую группу экспертов.
"Европарламент призывает ЕС поддержать международное расследование преступлений, совершенных против народа Беларуси; считает, что оно должно подкрепляться созданием центра сбора доказательств и рабочей группы ЕС из экспертов по международному праву", – говорится в этом документе.
Депутаты призвали государства-члены ЕС и Еврокомиссию поддержать усилия Московского механизма ОБСЕ и Совета по правам человека ООН, а также гражданское общество и правозащитников, чтобы гарантировать документирование нарушений прав человека в республике.
Парламентарии в документе потребовали немедленного и независимого расследования
Больше санкций
Депутаты парламента в резолюции также поддержали работу над третьим санкционным списком по Беларуси и выразили надежду, что он будет достаточно широким.
"Европарламент подчеркивает, что действия, предпринятые до сих пор ЕС и государствами-членами против режима, недостаточны, и приветствует решение работать над третьим пакетом санкций", – говорится в документе.
Там также отмечается, что в него должны войти олигархи и компании, связанные с властями.
Данную резолюцию поддержали 613 депутатов, 41 проголосовал против.
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