Европарламент призвал ЕС к расследованию в отношении властей Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 ноя – Sputnik. Европарламент принял в четверг резолюцию по ситуации в Беларуси, в которой призвал ЕС поддержать проведение международного расследования в отношении властей республики и предложил создать рабочую группу экспертов.

"Европарламент призывает ЕС поддержать международное расследование преступлений, совершенных против народа Беларуси; считает, что оно должно подкрепляться созданием центра сбора доказательств и рабочей группы ЕС из экспертов по международному праву", – говорится в этом документе.

Депутаты призвали государства-члены ЕС и Еврокомиссию поддержать усилия Московского механизма ОБСЕ и Совета по правам человека ООН, а также гражданское общество и правозащитников, чтобы гарантировать документирование нарушений прав человека в республике.

Парламентарии в документе потребовали немедленного и независимого расследования гибели минчанина Романа Бондаренко .

Больше санкций

Депутаты парламента в резолюции также поддержали работу над третьим санкционным списком по Беларуси и выразили надежду, что он будет достаточно широким.

"Европарламент подчеркивает, что действия, предпринятые до сих пор ЕС и государствами-членами против режима, недостаточны, и приветствует решение работать над третьим пакетом санкций", – говорится в документе.

Там также отмечается, что в него должны войти олигархи и компании, связанные с властями.

Данную резолюцию поддержали 613 депутатов, 41 проголосовал против.

После прошедших в республике 9 августа выборов президента, на которых, по данным ЦИК, опять победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции . Они продолжаются до сих пор, а правоохранительные органы Беларуси заявляют о радикализации протестов.

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