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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент встретился с главой Венгерской рабочей партии Сегодня у главы государства состоялась еще одна встреча. Александр Лукашенко принял председателя Венгерской коммунистической рабочей партии Дьюла Тюрмера. На...

Сегодня у главы государства состоялась еще одна встреча. Александр Лукашенко принял председателя Венгерской коммунистической рабочей партии Дьюла Тюрмера. На этом посту политик уже более 30 лет. Партия придерживается идеалов социалистической революции. В 2010 году Тюрмер приезжал в Беларусь в качестве международного наблюдателя на президентских выборах. В Будапеште и сейчас внимательно следят за ситуацией в нашей стране. Ранее Венгерская рабочая партия выразила солидарность с Беларусью в борьбе за независимость и осудила иностранные попытки вмешательства во внутренние дела нашей страны. Там уверены, что благодаря руководству Александра Лукашенко Беларусь сохранила себя и может противостоять внешним угрозам.