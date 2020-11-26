ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент встретился с главой Венгерской рабочей партии

27.11.2020 14:35 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Сегодня у главы государства состоялась еще одна встреча. Александр Лукашенко принял председателя Венгерской коммунистической рабочей партии Дьюла Тюрмера. На этом посту политик уже более 30 лет. Партия придерживается идеалов социалистической революции. В 2010 году Тюрмер приезжал в Беларусь в качестве международного наблюдателя на президентских выборах. В Будапеште и сейчас внимательно следят за ситуацией в нашей стране. Ранее Венгерская рабочая партия выразила солидарность с Беларусью в борьбе за независимость и осудила иностранные попытки вмешательства во внутренние дела нашей страны. Там уверены, что благодаря руководству Александра Лукашенко Беларусь сохранила себя и может противостоять внешним угрозам.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня у главы государства состоялась еще одна встреча. Александр Лукашенко принял председателя Венгерской коммунистической рабочей партии Дьюла Тюрмера. На...
 
Новости дня
Новости политики
 
Лавров: Запад враждебно относится к РФ и Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика