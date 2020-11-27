|
Трамп рассказал, при каком условии покинет Белый дом
27.11.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 ноя - Sputnik. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил что покинет Белый дом, если выборщики проголосуют за его оппонента Джозефа Байдена.
"Да, я уйду в таком случае, вы это и так знаете", - сказал Трамп журналистам в четверг.
© REUTERS / CARLOS BARRIA
По мнению действующего руководителя Белого дома, прошедшие
"Это очень грустно", - считает он.
Говоря о перспективах участия в кампании 2024 года, Дональд Трамп сказал, что это еще очень далекая перспектива, и он пока не знает, будет ли баллотироваться.
Выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, Джозеф Байден заручился поддержкой свыше 270 выборщиков и первым в истории получил 80 миллионов голосов. Дональд Трамп также стал рекордсменом, заручившись поддержкой более 70 миллионов американцев в качестве проигравшего кандидата. Байден объявил о своем триумфе, Трамп не признал поражение коллеги и сообщил о решении
До 12 декабря должны быть утверждены результаты голосования по каждому штату, 14 декабря должны проголосовать члены коллегии выборщиков. 6 января 2021 года на совместном заседании обеих палат Конгресса должны быть утверждены результаты голосования коллегии выборщиков, а 20 января пройдет
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению действующего американского президента, он никак не мог проиграть в штатах Аризона и Пенсильвания и пока не знает, будет ли баллотироваться в 2024 году.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)