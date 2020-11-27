Трамп рассказал, при каком условии покинет Белый дом

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 ноя - Sputnik. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил что покинет Белый дом, если выборщики проголосуют за его оппонента Джозефа Байдена.

"Да, я уйду в таком случае, вы это и так знаете", - сказал Трамп журналистам в четверг.

По мнению действующего руководителя Белого дома, прошедшие президентские выборы в США – это "массовое мошенничество" и он никак не мог проиграть в штатах Аризона и Пенсильвания. Президент полагает, что весь мир "смотрит и смеется" над избирательным процессом в Америке.

"Это очень грустно", - считает он.

Говоря о перспективах участия в кампании 2024 года, Дональд Трамп сказал, что это еще очень далекая перспектива, и он пока не знает, будет ли баллотироваться.

Выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, Джозеф Байден заручился поддержкой свыше 270 выборщиков и первым в истории получил 80 миллионов голосов. Дональд Трамп также стал рекордсменом, заручившись поддержкой более 70 миллионов американцев в качестве проигравшего кандидата. Байден объявил о своем триумфе, Трамп не признал поражение коллеги и сообщил о решении обращаться в суды по поводу подсчета голосов.

До 12 декабря должны быть утверждены результаты голосования по каждому штату, 14 декабря должны проголосовать члены коллегии выборщиков. 6 января 2021 года на совместном заседании обеих палат Конгресса должны быть утверждены результаты голосования коллегии выборщиков, а 20 января пройдет церемония инаугурации избранного президента.

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