Карбалевич: вопрос «кто будет вместо Лукашенко» уходит на второй план

Глава МИД России Сергей Лавров приезжал напомнить Александру Лукашенко об обещаниях, данных на переговорах в Сочи: Россия поддерживает Лукашенко на условиях. что он начинает транзит власти.

Об этом заявил белорусский политолог Валерий Карбалевич в четверг в эфире телеканала «Дождь». Интервью называется "Встреча Лаврова и Лукашенко: что осталось за кадром?"

Политолог отметил, что в Беларуси нет конфликта между властью и оппозицией, в Беларуси есть конфликт между властью и народом.

Что было в кулуарах

По мнению Карбалевича, кроме публичной части визита, есть кулуарная. В публичной части Сергей Лавров поддержать Александра Лукашенко, обвинить Запад во вмешательстве, поддержать якобы диалог, который идет в Беларуси, и которого на самом деле нет.

А вот кулуарная сторона гораздо более интересная. Лавров приехал с очередным предупреждением, напомнить Лукашенко об обещаниях, которые он давал на переговорах в Сочи Путину. В Сочи речь шла о том, что Россия поддерживает Лукашенко при условии, что он начинает транзит власти, проводит референдум и меняет Конституцию.

Вернувшись в Беларусь, Лукашенко эти обещания «торпедировал» и не хочет выполнять.

Политолог считает, что Россия этим обеспокоена – не судьбой Лукашенко, а тем, что социально-политический кризис в Беларусь углубляется, и для Москвы это неприемлемо. Беларусь – давний союзник, член ОДКБ, член Евразийского экономического союза, и эта страна оказалась в ситуации глубокого кризиса. Это «бросает» сильно саму Россию.

Кроме того, на горизонте очень серьезные экономические санкции Запада, и они могут рикошетом ударить по России. Лавров приехал подтолкнуть Лукашенко принять необходимые меры, чтобы быстрее урегулировать ситуацию. Но Лукашенко этому сопротивляется.

Лукашенко снова играет на ситуации

Лукашенко стал публично критиковать Россию, чего не делал последние несколько месяцев.

Например, он сказал, что теперь» мы не продадим госпредприятия даже русским». Стал критиковать российские СМИ, которые, по его мнению, неправильно освещают ситуацию в Беларуси. Не твердо повторяют позицию официального Минска.

Лукашенко уверен, что Путин, вписавшись в поддержку Лукашенко, не может повернуть назад. Это однозначная поддержка, это и страх цветной революции. Поэтому никуда Россия не денется, она будет поддерживать Лукашенко, что бы он ни делал.

Это рациональная позиция с точки зрения Лукашенко. России некуда выпрыгнуть из этой колеи. Лавров приехал, но убедить ни в чем не может. Какие у России доводы?

Если бы Путин или Лавров выступили с достаточно жестким критическим анализом ситуации в Беларуси, с критикой Лукашенко. Если бы российские федеральные каналы стали резко отзываться о Лукашенко, это очень сильно повлияло бы на политические расклады в Беларуси, на позицию высшей номенклатуры и силовиков. Начались бы процессы «брожения» в этих рядах.

В августе, когда все колебалось, силовики были главной поддержкой Лукашенко.

С кем Россия могла бы говорить

Россия настаивает на конституционной реформе и подталкивает к тому, чтобы в новой Конституции полномочия президенты были ограничены, а возросла роль других институтов, таких как парламент, правительство, которое могло бы опираться на парламентское большинство.

Россия попытается создать какие-то пророссийские партии. Одна уже создается – партия «Союз». Она будет делать на них ставку, поддерживать материально и информационно. Эти партии побеждают на выборах, по идее Москвы. Таким образом, с помощью этих и других механизмов Россия сможет влиять на ситуацию в Беларуси.

В этой схеме роль президента перестает быть критически важной. Поэтому вопрос – а кто вместо Лукашенко – уходит на второй план.