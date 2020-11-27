Владимир Путин проведет итоговую пресс-конференцию 17 декабря

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 ноя – Sputnik. Российский лидер выйдет на связь по видео из своей резиденции в Ново-Огарево.

"Двадцать девятого ноября в 12.00 Управление пресс-службы и информации президента Российской Федерации начнет аккредитацию журналистов на ежегодную пресс-конференцию президента России Путина, которая состоится 17 декабря 2020 года", - сообщает пресс-служба Кремля.

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