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Владимир Путин проведет итоговую пресс-конференцию 17 декабря
27.11.2020 11:19 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 ноя – Sputnik. Российский лидер выйдет на связь по видео из своей резиденции в Ново-Огарево.
"Двадцать девятого ноября в 12.00 Управление пресс-службы и информации президента Российской Федерации начнет аккредитацию журналистов на ежегодную пресс-конференцию президента России Путина, которая состоится 17 декабря 2020 года", - сообщает пресс-служба Кремля.
Последует
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Из-за сложной эпидемической обстановки пресс-конференция пройдет в режиме видеоконференции.
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