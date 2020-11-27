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Губернатор Приморья пообещал радушно встретить Лукашенко, если он приедет

27.11.2020 11:19 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 ноя – Sputnik. Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что всегда открыт для сотрудничества с белорусскими друзьями.

Приморский край радушно встретит президента Беларуси, если тот найдет время посетить регион, сообщил в интервью РИА Новости Олег Кожемяко. Напомним, российский чиновник сам побывал в Минске совсем недавно

"Мы всегда открыты для сотрудничества с нашими белорусскими друзьями. Если глава Беларуси действительно найдет время и посетит наш край, то мы, конечно, радушно примем. Тем более Александр Григорьевич давно уже не был во Владивостоке", – сказал Кожемяко.

Он также добавил, что белорусы всегда очень тепло встречают приморцев на своей земле, это "нормальные отношения очень близких народов". По словам Кожемяко, белорусы одни из первых "осваивали и обживали Приморье", и сейчас среди жителей региона немало белорусов.

© Sputnik / Алексей Даничев
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Напомним, губернатор Приморского края уже дважды был в Беларуси. В июле 2019 года у него состоялась встреча с Александром Лукашенко, а в сентябре 2020-го уже в составе большой делегации Кожемяко побывал на нескольких крупных предприятиях страны и еще раз встретился с белорусским лидером. Тогда Лукашенко пообещал найти время и, начиная от Алтая, посетить многие регионы России, в том числе озеро Байкал, Приморье, Сахалин и Камчатку, чтобы "посмотреть на это чудо природы".

В январе-июле 2020 года товарооборот Беларуси с Приморским краем составил более 9 миллионов долларов. Основу белорусского экспорта составляют грузовые автомобили, шины, сыры, творог. Из Приморья в Беларусь идет строительная техника, резиновая обувь и мороженая рыба.

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Теги: Минск
 
 
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