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Губернатор Приморья пообещал радушно встретить Лукашенко, если он приедет
27.11.2020 11:19 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 ноя – Sputnik. Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что всегда открыт для сотрудничества с белорусскими друзьями.
Приморский край радушно встретит президента Беларуси, если тот найдет время посетить регион, сообщил в интервью РИА Новости Олег Кожемяко. Напомним, российский чиновник сам побывал в Минске
"Мы всегда открыты для сотрудничества с нашими белорусскими друзьями. Если глава Беларуси действительно найдет время и посетит наш край, то мы, конечно, радушно примем. Тем более Александр Григорьевич давно уже не был во Владивостоке", – сказал Кожемяко.
Он также добавил, что белорусы всегда очень тепло встречают приморцев на своей земле, это "нормальные отношения очень близких народов". По словам Кожемяко, белорусы одни из первых "осваивали и обживали Приморье", и сейчас среди жителей региона немало белорусов.
© Sputnik / Алексей Даничев
Напомним, губернатор Приморского края уже дважды был в Беларуси. В июле 2019 года у него состоялась встреча с Александром Лукашенко, а в сентябре 2020-го уже в составе большой делегации
В январе-июле 2020 года товарооборот Беларуси с Приморским краем составил более 9 миллионов долларов. Основу белорусского экспорта составляют грузовые автомобили, шины, сыры, творог. Из Приморья в Беларусь идет строительная техника, резиновая обувь и мороженая рыба.
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