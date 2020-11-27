Владелец Menu.by стал министром экономики Армении

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 ноя – Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил на должность министра экономики страны владельца Menu.by Ваана Керобяна, сообщает Sputnik Армения .

Президент Армении Армен Саркисян подписал соответствующий указ на основании статьи 131 Конституции республики и ч. 1 ст. 5 закона "О структуре и деятельности правительства".

На этом посту белорусский бизнесмен армянского происхождения Ваан Керобян сменил Тиграна Хачатряна, написавшего заявление об уходе 24 ноября.

"В этот сложный момент я готов служить Родине и бизнесу в остальном, где это возможно. Надеюсь, бизнес-сообщество и вся экономика быстро почувствуют заботу и скорость моей команды", – заявил Ваан Керобян на своей странице в Facebook.

Facebook / Vahan Kerobyan © Photo : Ваан Керобян – основатель крупнейшей в Армении сети доставки Menu.am и владелец белорусской Menu.by

Владелец Menu.by покинул Беларусь и в самом начале обострения конфликта в Нагорном Карабахе направился в зону боевых действий в качестве добровольца.

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