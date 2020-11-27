ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Боррель о ситуации в Беларуси: увеличением санкций проблему не решить

27.11.2020 11:19 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 ноя – Sputnik. Непризнание легитимности президента Беларуси Александра Лукашенко не мешает ему продолжать контролировать страну, сообщил Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской онлайн-газете elDiario.

Руководитель дипломатического ведомства ЕС сравнил белорусского президента с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро, по его мнению, главы стран оказались в схожих условиях.

© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко: расширение сотрудничества - в интересах Беларуси и Венесуэлы

"Я сравнил Мадуро с Лукашенко и Лукашенко с Мадуро: они оба в одинаковой ситуации, два президента, которые [находятся у власти в] результате выборов, легитимность которых мы не признаем, но это не мешает им обладать той силой, которой они обладают", - констатировал Боррель.

Он также отметил, что, несмотря на непризнание обоих президентов властями ЕС, "они контролируют" ситуации в своих странах.

Расширение санкционных мер может серьезно сказаться на жителях государств, признал Боррель. Не решится ситуация и с "выходом на балкон и произношением пламенной речи",  отметил глава евродипломатии.

"Если бы политические [вопросы] решались с помощью заявлений, все было бы намного проще", - резюмировал Боррель.

Но санкции будут

© AFP 2020 / Samuel Corum
Боррель и Помпео снова призвали власти Беларуси начать диалог с обществом
Европарламент в своей последней резолюции по ситуации Беларуси поддержал работу на третьим "черным списком", в который внесут перечень лиц, причастных к подавлению протестных акций в Беларуси. Боррель же заявил, что "ни один евро из ЕС не поступит режиму".

В предыдущих санкционных списках фигурируют 55 фамилий, в том числе - президента страны. Недавно о присоединении к санкционным мерам по Беларуси заявило шесть государств, расположенных на европейском континенте. В Канаде и США также сообщили, что предпримут меры в связи с поствыборной ситуацией в Беларуси.

Официальный Минск ввел зеркальные санкции против Евросоюза и Канады. В числе мер - приостановка деятельности координационной группы "Беларусь – ЕС" и понижение уровня участия страны в "Восточном партнерстве". 

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава дипломатии Евросоюза Боррель признал, что Лукашенко продолжает контролировать ситуацию в Беларуси.
 
Новости дня
Новости политики
 
Трамп рассказал, при каком условии покинет Белый дом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика