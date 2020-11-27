Боррель о ситуации в Беларуси: увеличением санкций проблему не решить

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 ноя – Sputnik. Непризнание легитимности президента Беларуси Александра Лукашенко не мешает ему продолжать контролировать страну, сообщил Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской онлайн-газете elDiario .

Руководитель дипломатического ведомства ЕС сравнил белорусского президента с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро, по его мнению, главы стран оказались в схожих условиях.

"Я сравнил Мадуро с Лукашенко и Лукашенко с Мадуро: они оба в одинаковой ситуации, два президента, которые [находятся у власти в] результате выборов, легитимность которых мы не признаем, но это не мешает им обладать той силой, которой они обладают", - констатировал Боррель.

Он также отметил, что, несмотря на непризнание обоих президентов властями ЕС, "они контролируют" ситуации в своих странах.

Расширение санкционных мер может серьезно сказаться на жителях государств, признал Боррель. Не решится ситуация и с "выходом на балкон и произношением пламенной речи", отметил глава евродипломатии.

"Если бы политические [вопросы] решались с помощью заявлений, все было бы намного проще", - резюмировал Боррель.

Но санкции будут

Европарламент в своей последней резолюции по ситуации Беларуси поддержал работу на третьим "черным списком", в который внесут перечень лиц, причастных к подавлению протестных акций в Беларуси. Боррель же, что "ни один евро из ЕС не поступит режиму".

В предыдущих санкционных списках фигурируют 55 фамилий, в том числе - президента страны. Недавно о присоединении к санкционным мерам по Беларуси заявило шесть государств, расположенных на европейском континенте. В Канаде и США также сообщили, что предпримут меры в связи с поствыборной ситуацией в Беларуси.

Официальный Минск ввел зеркальные санкции против Евросоюза и Канады. В числе мер - приостановка деятельности координационной группы "Беларусь – ЕС" и понижение уровня участия страны в "Восточном партнерстве".

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