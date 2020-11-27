|
Боррель о ситуации в Беларуси: увеличением санкций проблему не решить
27.11.2020 11:19 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 ноя – Sputnik. Непризнание легитимности президента Беларуси Александра Лукашенко не мешает ему продолжать контролировать страну, сообщил Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской онлайн-газете
Руководитель дипломатического ведомства ЕС сравнил белорусского президента с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро, по его мнению, главы стран оказались в схожих условиях.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Я сравнил Мадуро с Лукашенко и Лукашенко с Мадуро: они оба в одинаковой ситуации, два президента, которые [находятся у власти в] результате выборов, легитимность которых мы не признаем, но это не мешает им обладать той силой, которой они обладают", - констатировал Боррель.
Он также отметил, что, несмотря на непризнание обоих президентов властями ЕС, "они контролируют" ситуации в своих странах.
Расширение санкционных мер может серьезно сказаться на жителях государств, признал Боррель. Не решится ситуация и с "выходом на балкон и произношением пламенной речи", отметил глава евродипломатии.
"Если бы политические [вопросы] решались с помощью заявлений, все было бы намного проще", - резюмировал Боррель.
Но санкции будут
© AFP 2020 / Samuel Corum
В предыдущих санкционных списках фигурируют 55 фамилий, в том числе - президента страны. Недавно о присоединении к санкционным мерам по Беларуси
Официальный Минск ввел
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава дипломатии Евросоюза Боррель признал, что Лукашенко продолжает контролировать ситуацию в Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)