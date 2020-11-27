Национальный интерес Польши - Лукашенко о сводках спецслужб

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 ноя - Sputnik. Александр Лукашенко рассказал врачам о том, какие действия предпринимались польскими властями против Беларуси и что говорили в Варшаве после его победы на выборах.

Во время встречи с коллективом 6-й городской клинической больницы, которую президент посетил сегодня, глава государства зачитал некоторые выдержки из сводок КГБ, сообщает БелТА .

Конкретные шаги для помощи белорусской революции

Говоря об августовских событиях (выборах в Беларуси 9 августа и начавшихся протестах - Sputnik), Лукашенко отметил, что революция в Беларуси была в интересах Варшавы.

"Победа революции в Беларуси - национальный интерес Польши", - процитировал Лукашенко слова польского премьер-министра Матеуша Моравецкого из сводок КГБ.

"Будущее Беларуси принципиально для Польши. Западные территории Беларуси исторически принадлежат Польше… Варшава предприняла множество конкретных шагов для помощи белорусской революции: финансовая поддержка через польские и польско-американские программы солидарности с жертвами режима Лукашенко, приглашение белорусских студентов, упрощение правил пересечения границы, поддержка независимых СМИ и НПО", - сказал президент.

Польские власти хотят учредить специальные силы безопасности в составе армии стран Балтии и Польши, чтобы затем с их помощью противостоять официальному Минску, уверен Лукашенко.

Сделать так, чтобы белорусская экономика рухнула

В последний день августа, по данным сводок КГБ, в Польше прозвучало следующее: "Время для прямых переговоров между режимом и оппозицией еще не пришло. Режим Лукашенко еще слишком сплочен, армия и КГБ поддерживают его, а рабочие вообще не поддерживают никакой революции. Сейчас мы должны ждать и следовать развитию событий".

Лукашенко, зачитывая информацию, подчеркнул, что с польской стороны была попытка сделать так, чтобы экономические показатели в стране рухнули и началась инфляция. Варшава хотела призвать Турцию, Грецию, Азербайджан и Армению "не экспортировать продовольствие" в Беларусь, ссылаясь на пандемию.

Переворот: военный или мирный?

"Мы должны решить две проблемы. Первая: мы должны подготовиться к военному решению проблемы, запустить соответствующие механизмы, которые необходимы для этого решения. Вторая: мы должны продемонстрировать России, что против использования ею любых вооруженных структур в Беларуси", - процитировал Лукашенко информацию, переданную ему КГБ.

По словам белорусского лидера, разговор о вооруженных силах состоялся в Польше в сентябре. Члены Координационного совета на встречах с западными властями также предлагали решать ситуацию в стране военным путем, уверен Лукашенко.

Никакая конституция им не нужна

Бывший министр культуры Беларуси член Координационного совета Павел Латушко встречался с главой МИД Чехии Томашем Петржичком. "У демократической оппозиции никогда не было таких хороших шансов свергнуть диктатуру в Беларуси, как сейчас. …Координационный совет полагает, что главная цель в том, чтобы изолировать процесс конституционной реформы, предложенной Лукашенко ", - процитировал Лукашенко слова экс-министра.

"Никакая Конституция им не нужна", - уверен глава государства. "Если примем новую Конституцию, там будет рассредоточение власти. А им нужен Президент с нынешней властью", заключил он.

Путин должен сдать Лукашенко

"Правительство (Польши - Sputnik) нуждается в альтернативных решениях. Необходимо использовать революцию в Беларуси в своих интересах. Если Путин хочет нормализовать отношения с Западом, он должен сдать Лукашенко", - процитировал октябрьское заявление Моравецкого президент Беларуси.

Белорусский лидер заверил, что Путин сам предложил "подставить плечо", так как понимал: "следующей будет Россия".

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