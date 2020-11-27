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Тихановская встретится с Байденом и подает в суд Литвы на силовиков

27.11.2020 16:05 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Светлана Тихановская заявила сразу о двух важных событиях: она анонсировала встречу с новоизбранным президентом США Джо Байденом, а также рассказала, что вскоре белорусские силовики, избивавшие своих граждан, могут попасть в списки Интерпола.

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская получила приглашение на встречу с избранным президентом США Джо Байденом. Об этом Тихановская заявила в интервью в программе «ПроСвет» на телеканале «Белсат» 26 ноября. Она также рассказала, что в ближайшее время посетит Великобританию и Норвегию. На когда запланирована поездка в США - пока не сообщается.

«Ни один лидер, который мучает свой собственный народ, не может претендовать на легитимность. Вот почему международное сообщество должно значительно усилить санкции в отношении приспешников Лукашенко»,- говорил Байден, будучи кандидатом в президенты США. Он неоднократно поднимал «белорусский вопрос», осуждая насилие со стороны силовиков в Беларуси.

Кроме того, сегодня стало известно, что штаб Светланы Тихановской подал первое заявление на расследование преступления силовиков по универсальной юрисдикции. Адвокат Гедрюс Данелюс, который подал заявление в генпрокуратуру Литвы, поясняет, что литовский закон позволяет проводить досудебное расследование и сам суд, если преступление было совершено не в Литве и подозреваемый не находится в стране. Обязательно присутствие заявителя, то есть жертвы. И если в деле есть прямые улики, суд по универсальной юрисдикции имеет право на вынесение приговора. Первым таким делом стало дело Максима Хорошина – предпринимателя, которого задержали во дворе дома в Минске, сильно избили, после чего он выехал в Литву.

Процедура позволяет начать уголовное преследование в отношении преступников в Беларуси и их объявление в международный розыск, в том числе - по линии Интерпола.

Напомним, что число задержанных в Беларуси с августа составило порядка 30 тысяч человек, тысячи сообщили о пытках и насилии над собой со стороны силовиков. ЕС ввел несколько пакетов санкций в отношении правящей верхушки Беларуси и готовит их ужесточение. Легитимность Александра Лукашенко в западных странах не признают.

 
Теги: Минск
 
 
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Светлана Тихановская заявила сразу о двух важных событиях: она анонсировала встречу с новоизбранным президентом США Джо Байденом, а также рассказала, что вскоре...
 
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