Лишить депутата Геннадия Давыдько статуса парламентария не получилось

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 ноя - Sputnik. Суд Московского района Минска рассмотрел правомерность отказа Минского городского совета депутатов в созыве собрания для отзыва голосов избирателей, которые ранее на выборах поддержали белорусского парламентария Геннадия Давыдько, об этом сообщили Sputnik участники судебного заседания.

Как свидетельствуют материалы дела, 5 октября 2020 года в Минский городской совет депутатов было подано заявление об отзыве депутата Давыдько. Подписи под обращением оставили 576 граждан. Собранные инициаторами документы были направлены в Мингорсовет и содержат, по их мнению, 12 эпизодов, которые, можно расценивать как собранные факты правонарушений. Для рассмотрения вопроса Мингорсовет собрал Президиум в составе 9 человек, которые единогласно решили, что выводы людей неправомерны, а действия Давыдько не носят системный характер.

В начале разбирательств процесс был объявлен открытым, хотя фото- и видеосъемку запретили. Всего в зале собралось 18 человек, в том числе двое доверенных лиц, которые представляли интересы Давыдько. Сам он на слушания не явился, его телефон отключен.

Решение - отказать

"Факты, которые были указаны в обращении, не были подкреплены документами, к примеру, решениями суда, заключении комиссии парламента по депутатской этике, протоколами других компетентных органов. Так что это попросту эмоциональное письмо или литературный роман. Руководствуясь статьями 129-131 Избирательного кодекса Беларуси, было принято решение отказать гражданам в созыве собрания по отзыву голосов", – пояснил на заседании председатель Мингорсовета Андрей Бугров.

Как пояснили доверенные лица, 576 подписей граждан составляют всего 0,9% от 69225 голосов избирателей, отданных за Давыдько во время выборов в белорусский парламент.

Перед перерывом в заседании заявители запросили у судьи отвод, то есть требование заменить председательствовавшую судью. Это просьба не была удовлетворена, как и жалоба, поданная гражданами в суд.

"Это для нас было ожидаемо... Просто мы решили, что надо идти до конца", - прокомментировала одна из заявительниц Мария Наумович.

Она отметила, что авторы заявления намерены обжаловать решение суда, если это возможно.

Геннадий Давыдько является депутатом Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председателем комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ, а также председателем Республиканского общественного объединения "Белая Русь". Ранее Давыдько возглавлял Белгостелерадиокомпанию (НГТРК).

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