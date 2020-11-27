Ноты протеста: Минск недоволен акциями около посольства, Киев считает реакцию чрезмерной

Минск вручил ноту протеста украинскому послу за акции под посольством, Киев заявил о чрезмерной эмоциональности коллег.

Посла Украины Игоря Кизима вызвали в МИД 26 ноября и вручили ноту протеста. В ней белорусская сторона выразила решительный протест в связи с непрекращающейся серией «антибелорусских акций в отношении посольства» в Украине и потребовала «обеспечить на надлежащем уровне безопасность дипломатической миссии в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях».

Внешнеполитическое ведомство Беларуси было крайне озабочено бездействием Украины «по пресечению провокаций и отсутствием должных мер реагирования на соответствующие официальные запросы белорусской стороны». Там считают, что деятельность «радикальных элементов у здания белорусской дипломатической миссии в Киеве создает непосредственную угрозу для ее функционирования» и для безопасности дипломатов.

Кроме того, в МИДе усмотрели провокации в отношении почетного консульства во Львове и ожидает, «акты вандализма там будут надлежащим образом расследованы, получат соответствующую оценку правоохранительных органов Украины, а виновные понесут справедливое наказание», сообщается на сайте ведомства.

Чрезмерно эмоциональная реакция

Министерство иностранных дел Украины посчитало реакцию белорусской стороны чрезмерно эмоциональной и в целом безосновательной.

«Для Украины как европейского демократического государства свобода слова и свобода собраний имеет фундаментальное значение. Никаких оснований для ограничения права на мирный протест в этой ситуации не существует. Правоохранительные органы Украины принимают надлежащие меры, чтобы на постоянной основе, а особенно во время акций протестов, гарантировать безопасность как участников акций, так и посольства Беларуси и его работников», - заявили в пресс-службе МИД Украины.

В ведомстве подчеркнули, что они четко придерживаются Венской конвенции и напомнили белорусской стороне о нарушении дипломатического иммунитета, когда на границе был осмотрен дипломатический автомобиль посла Украины , а также провокации в отношении украинского посольство во время революции достинства, передает «Интерфакс-Украина».

Кизим: посольство в безопасности

Игорь Кизим прокомментировал ноту так: по мнению белорусской стороны, акции, которые проходят у посольства Беларуси, несут опасность, но он точно знает, что здание хорошо охраняют. По словам посла, на акции протеста должны реагировать правоохранители.

«Для меня это было немного странным, поскольку я знаю, что у нас дипломатические миссии охраняются достаточно серьезно. Что касается безопасности, я видел там усиленную границу. В каждом случае всегда реагируют правоохранительные органы. Это нормальная практика», - пояснил дипломат.

Проблема в том, добавил Кизим, «что те белорусы, которые были вынуждены переехать в Украину от преследований и жестокого подавления акций протестов, очевидно, что они накопили негатив в отношении белорусской власти, и таким образом они проявляют его в Украине», передает УНИАН.

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задержанных «вагнеровцев» Беларусь выдала России, несмотря на просьбы передать в Украину тех, кто считается преступником. Кизим тогда напомнил, чтоБеларусь выдала России, несмотря на просьбы передать в Украину тех, кто считается преступником.