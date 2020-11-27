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Ноты протеста: Минск недоволен акциями около посольства, Киев считает реакцию чрезмерной
28.11.2020 07:03 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Минск вручил ноту протеста украинскому послу за акции под посольством, Киев заявил о чрезмерной эмоциональности коллег.
Посла Украины Игоря Кизима вызвали в МИД 26 ноября и вручили ноту протеста. В ней белорусская сторона выразила решительный протест в связи с непрекращающейся серией «антибелорусских акций в отношении посольства» в Украине и потребовала «обеспечить на надлежащем уровне безопасность дипломатической миссии в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях».
Внешнеполитическое ведомство Беларуси было крайне озабочено бездействием Украины «по пресечению провокаций и отсутствием должных мер реагирования на соответствующие официальные запросы белорусской стороны». Там считают, что деятельность «радикальных элементов у здания белорусской дипломатической миссии в Киеве создает непосредственную угрозу для ее функционирования» и для безопасности дипломатов.
Кроме того, в МИДе усмотрели провокации в отношении почетного консульства во Львове и ожидает, «акты вандализма там будут надлежащим образом расследованы, получат соответствующую оценку правоохранительных органов Украины, а виновные понесут справедливое наказание»,
Чрезмерно эмоциональная реакция
Министерство иностранных дел Украины посчитало реакцию белорусской стороны чрезмерно эмоциональной и в целом безосновательной.
«Для Украины как европейского демократического государства свобода слова и свобода собраний имеет фундаментальное значение. Никаких оснований для ограничения права на мирный протест в этой ситуации не существует. Правоохранительные органы Украины принимают надлежащие меры, чтобы на постоянной основе, а особенно во время акций протестов, гарантировать безопасность как участников акций, так и посольства Беларуси и его работников», - заявили в пресс-службе МИД Украины.
В ведомстве подчеркнули, что они четко придерживаются Венской конвенции и напомнили белорусской стороне о нарушении дипломатического иммунитета, когда
Кизим: посольство в безопасности
Игорь Кизим прокомментировал ноту так: по мнению белорусской стороны, акции, которые проходят у посольства Беларуси, несут опасность, но он точно знает, что здание хорошо охраняют. По словам посла, на акции протеста должны реагировать правоохранители.
«Для меня это было немного странным, поскольку я знаю, что у нас дипломатические миссии охраняются достаточно серьезно. Что касается безопасности, я видел там усиленную границу. В каждом случае всегда реагируют правоохранительные органы. Это нормальная практика», - пояснил дипломат.
Проблема в том, добавил Кизим, «что те белорусы, которые были вынуждены переехать в Украину от преследований и жестокого подавления акций протестов, очевидно, что они накопили негатив в отношении белорусской власти, и таким образом они проявляют его в Украине»,
Ранее в интервью в интервью hromadske.ua Кизим
Кизим тогда напомнил, что
Напомним, о присоединении к санкциям Евросоюза еще семи стран
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Минск вручил ноту протеста украинскому послу за акции под посольством, Киев заявил о чрезмерной эмоциональности коллег.
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