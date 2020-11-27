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Президент: центр психологических операций против Минска создан под Киевом
28.11.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 ноя – Sputnik. Под Киевом создан центр информационно-психологических операций, деятельность которого направлена против Беларуси, заявил президент республики Александр Лукашенко, соответствующий сюжет был показан в пятницу в эфире телеканала ОНТ.
© Sputnik / Виктор Толочко
Ранее глава государства сообщал, что службы разведки России и Беларуси обнаружили под Варшавой и в Киеве центры американских спецслужб, действующих в направлении дестабилизации обстановки в республике.
"В районе Киева создали еще один центр. Один – под Варшавой. Легальный, где (Светлана) Тихановская прозябает – в Литве. И третий создали под Киевом – информационно-психологических операций против Беларуси", – сказал Лукашенко.
Он также уточнил, что в данных центрах работают неплохие американские специалисты.
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По словам главы государства, в киевском центре работают неплохие американские специалисты из спецслужб.
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