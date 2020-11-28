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Неожиданно: Байден выбрал кандидатуру на пост главы Пентагона
28.11.2020 11:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 ноя – Sputnik. Джо Байден, по предварительным данным, избранный президентом США, рассматривает кандидатуру отставного генерала Ллойда Остина на пост главы Пентагона, сообщил портал Axios со ссылкой на источники в администрации Байдена.
© REUTERS / JOSHUA ROBERTS
Остин, в прошлом генерал сухопутных сил и глава Центрального командования ВС США, ушел в отставку в 2016 году. Чтобы занять гражданскую должность министра обороны после увольнения ему потребуется специальное разрешение конгресса.
В случае назначения генерал Остин станет первым афроамериканцем, который возглавит министерство обороны США. Как отмечает портал, Байден может пойти на такой выбор, чтобы избежать обвинений в скрытом расизме. Команда политика испытывает определенное давление со стороны тех, кто считает, что один из ключевых постов должен быть занят афроамериканцем.
В шорт-лист кандидатов на пост главы Пентагона входят также экс-чиновник минобороны Мишель Флурной, экс-министр внутренней безопасности Джей Джонсон и сенатор от Иллинойса Тэмми Дакуорт.
Напомним, ранее стало известно, что
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Отставной генерал, которого прочат на должность главы минобороны, может стать первым в истории афроамериканцем в этой должности.
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