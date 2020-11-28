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Неожиданно: Байден выбрал кандидатуру на пост главы Пентагона

28.11.2020 11:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 ноя – Sputnik. Джо Байден, по предварительным данным, избранный президентом США, рассматривает кандидатуру отставного генерала Ллойда Остина на пост главы Пентагона, сообщил портал Axios со ссылкой на источники в администрации Байдена. 

© REUTERS / JOSHUA ROBERTS
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Остин, в прошлом генерал сухопутных сил и глава Центрального командования ВС США, ушел в отставку в 2016 году. Чтобы занять гражданскую должность министра обороны после увольнения ему потребуется специальное разрешение конгресса.

В случае назначения генерал Остин станет первым афроамериканцем, который возглавит министерство обороны США. Как отмечает портал, Байден может пойти на такой выбор, чтобы избежать обвинений в скрытом расизме. Команда политика испытывает определенное давление со стороны тех, кто считает, что один из ключевых постов должен быть занят афроамериканцем.

В шорт-лист кандидатов на пост главы Пентагона входят также экс-чиновник минобороны Мишель Флурной, экс-министр внутренней безопасности Джей Джонсон и сенатор от Иллинойса Тэмми Дакуорт.

Напомним, ранее стало известно, что фаворитом на пост госсекретаря США в администрации Байдена является дипломат с большим стажем и давний союзниа Байдена по демократической партии Тони Блинкен.

 
Теги: Минск
 
 
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Отставной генерал, которого прочат на должность главы минобороны, может стать первым в истории афроамериканцем в этой должности.
 
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