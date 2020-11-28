ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава МИД Украины ответил на рассказ Лукашенко о перехваченном разговоре

28.11.2020 11:59 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 ноя – Sputnik. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на озвученные накануне президентом Беларуси Александром Лукашенко подробности разговоров европейских политиков и дипломатов, записи которых есть у белорусского КГБ. 

© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко заявил, что с новой конституцией не будет работать президентом

В частности, белорусский лидер рассказал о записи беседы, на одной министры иностранных дел Украины и Германии якобы обсуждали санкции против Минска, "чтобы парализовать деятельность государства, бизнеса и производств". 

"Никаких таких слов в наших разговорах с Хайко Маасом не звучало. Я принципиально против того, чтобы "душить" Беларусь, ее бизнес и производство. Я, наоборот, за то, чтобы дать Беларуси дышать свободно", - написал Дмитрий Кулеба в Twitter.

Напомним, накануне Лукашенко сообщил, что службы разведки России и Беларуси обнаружили под Варшавой и в Киеве центры американских спецслужб, действующих в направлении дестабилизации обстановки в республике. Кроме того, по словам Лукашенко, под Киевом создан центр информационно-психологических операций, деятельность которого направлена против Беларуси, такую информацию накануне озвучил гостелеканал ОНТ.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее Александр Лукашенко рассказал о телефонном разговоре министров иностранных дел Украины и Германии, где обсуждались возможности "парализовать деятельность"...
 
Новости дня
Новости политики
 
Неожиданно: Байден выбрал кандидатуру на пост главы Пентагона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика