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Глава МИД Украины ответил на рассказ Лукашенко о перехваченном разговоре
28.11.2020 11:59 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 ноя – Sputnik. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на озвученные накануне президентом Беларуси Александром Лукашенко подробности разговоров европейских политиков и дипломатов, записи которых есть у белорусского КГБ.
© Sputnik / Виктор Толочко
В частности, белорусский лидер рассказал о записи беседы, на одной министры иностранных дел Украины и Германии якобы обсуждали санкции против Минска, "чтобы парализовать деятельность государства, бизнеса и производств".
"Никаких таких слов в наших разговорах с Хайко Маасом не звучало. Я принципиально против того, чтобы "душить" Беларусь, ее бизнес и производство. Я, наоборот, за то, чтобы дать Беларуси дышать свободно", - написал Дмитрий Кулеба в
Напомним, накануне Лукашенко сообщил, что службы разведки России и Беларуси обнаружили под Варшавой и в Киеве
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Ранее Александр Лукашенко рассказал о телефонном разговоре министров иностранных дел Украины и Германии, где обсуждались возможности "парализовать деятельность"...
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