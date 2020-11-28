Глава МИД Украины ответил на рассказ Лукашенко о перехваченном разговоре

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 ноя – Sputnik. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на озвученные накануне президентом Беларуси Александром Лукашенко подробности разговоров европейских политиков и дипломатов, записи которых есть у белорусского КГБ.

В частности, белорусский лидер рассказал о записи беседы, на одной министры иностранных дел Украины и Германии якобы обсуждали санкции против Минска, "чтобы парализовать деятельность государства, бизнеса и производств".

"Никаких таких слов в наших разговорах с Хайко Маасом не звучало. Я принципиально против того, чтобы "душить" Беларусь, ее бизнес и производство. Я, наоборот, за то, чтобы дать Беларуси дышать свободно", - написал Дмитрий Кулеба в Twitter .

Напомним, накануне Лукашенко сообщил, что службы разведки России и Беларуси обнаружили под Варшавой и в Киеве центры американских спецслужб , действующих в направлении дестабилизации обстановки в республике. Кроме того, по словам Лукашенко, под Киевом создан центр информационно-психологических операций, деятельность которого направлена против Беларуси, такую информацию накануне озвучил гостелеканал ОНТ.

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