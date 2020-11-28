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Протесты в Париже: противостояние с полицией и огненные беспорядки
28.11.2020 19:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 ноя - Sputnik. Акция против законопроекта "О глобальной безопасности" в Париже началась мирно, но очень быстро начались стычки с полицией.
© REUTERS / ERIC GAILLARD
Сначала собравшиеся выкрикивали оскорбительные лозунги в отношении правоохранителей, затем начали забрасывать их бутылками с зажигательной смесью и фейерверками. Хулиганы подожгли несколько больших урн, фургоны, велосипед и легковую машину.
Приехавшие на место пожарные все потушили. Некоторые из протестующих продолжили бросать "коктейли Молотова" в пустые переулки. Один из участников залез на фонарный столб и разбил молотком камеру видеонаблюдения.
Сотрудники правоохранительных органов несколько раз использовали слезоточивый газ, но протестующие не разошлись. По данным СМИ, акции протеста прошли также и в других городах Франции – в Бордо, Лионе, Страсбурге, Марселе, Гренобле.
Национальное собрание Франции приняло в минувший вторник в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности". С одной из статей, 24-й, не согласны журналистские профсоюзы и оппозиция, поскольку она
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Вблизи площади Бастилии протестующие жгли машины, бросали бутылки и запускали фейерверки. Правоохранителям пришлось отступить.
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