ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Протесты в Париже: противостояние с полицией и огненные беспорядки

28.11.2020 19:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 ноя - Sputnik. Акция против законопроекта "О глобальной безопасности" в Париже началась мирно, но очень быстро начались стычки с полицией. 

© REUTERS / ERIC GAILLARD
Франция смягчает карантин на фоне второй волны COVID

Сначала собравшиеся выкрикивали оскорбительные лозунги в отношении правоохранителей, затем начали забрасывать их бутылками с зажигательной смесью и фейерверками. Хулиганы подожгли несколько больших урн, фургоны, велосипед и легковую машину.

Приехавшие на место пожарные все потушили. Некоторые из протестующих продолжили бросать "коктейли Молотова" в пустые переулки. Один из участников залез на фонарный столб и разбил молотком камеру видеонаблюдения. 

Сотрудники правоохранительных органов несколько раз использовали слезоточивый газ, но протестующие не разошлись. По данным СМИ, акции протеста прошли также и в других городах Франции – в Бордо, Лионе, Страсбурге, Марселе, Гренобле.

Национальное собрание Франции приняло в минувший вторник в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности". С одной из статей, 24-й, не согласны журналистские профсоюзы и оппозиция, поскольку она будет предусматривать наказание до года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского, жандарма "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности". В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку правоохранителей.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вблизи площади Бастилии протестующие жгли машины, бросали бутылки и запускали фейерверки. Правоохранителям пришлось отступить.
 
Новости дня
Новости политики
 
Глава МИД Украины ответил на рассказ Лукашенко о перехваченном разговоре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика