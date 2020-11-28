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В Нагорный Карабах вернулись уже более 23 тысяч беженцев
29.11.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 ноя - Sputnik. Российские миротворцы сопроводили в субботу очередную колонну автобусов с беженцами в столицу Карабаха Степанакерт, сообщает Минобороны РФ.
© Sputnik / Ирина Калашникова
Контроль за соблюдением режима прекращения огня и боевых действий ведется на двадцати трех наблюдательных постах, в зонах ответственности "Юг" – на 12, "Север" – на 11.
"За сутки обнаружено 168 взрывоопасных предметов, которые вывезены на специально оборудованный полигон и уничтожены", – говорится в сообщении ведомства.
Сообщается, что всего в места постоянного проживания в карабахские городов после наступления перемирия вернулись 23 514 беженцев.
Режим полного
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Российские миротворцы работают в регионе несколько недель, по всей линии соприкосновения режим прекращения огня соблюдается.
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