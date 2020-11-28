В Нагорный Карабах вернулись уже более 23 тысяч беженцев

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 ноя - Sputnik. Российские миротворцы сопроводили в субботу очередную колонну автобусов с беженцами в столицу Карабаха Степанакерт, сообщает Минобороны РФ.

Контроль за соблюдением режима прекращения огня и боевых действий ведется на двадцати трех наблюдательных постах, в зонах ответственности "Юг" – на 12, "Север" – на 11.

"За сутки обнаружено 168 взрывоопасных предметов, которые вывезены на специально оборудованный полигон и уничтожены", – говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что всего в места постоянного проживания в карабахские городов после наступления перемирия вернулись 23 514 беженцев.

Режим полного прекращения огня начался в Нагорном Карабахе с 10 ноября, когда лидеры России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление. При этом Азербайджан и Армения должны остановиться на занятых позициях. Кроме того, им необходимо провести обмен военнопленными.

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