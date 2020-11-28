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Современные западные государства говорят о том, что военные действия - крайняя мера

29.11.2020 09:27 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Как правило современные западные государства говорят о том, что военные действия - крайняя мера. Однако мы видим - на деле слова расходятся. В тех же документах, которые президент накануне зачитал, откровенное и открытое заявление "если не свергнем через революцию, то будем думать о вводе войск".

Вот и получается, то, что вчера казалось теорией заговора, сегодня правда. И реакция Александра Лукашенко после выборов - переброска войск на рубежи - это хороший ход в шахматной партии, который выбил соседей из колеи. Наша страна готова к защите рубежей. А западным соседям надо все-таки присмотреться к себе и своим проблемам - там есть чем заняться.

 
 
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Как правило современные западные государства говорят о том, что военные действия - крайняя мера. Однако мы видим - на деле слова расходятся. В тех же документах,...
 
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