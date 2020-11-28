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Планы Запада против Беларуси - президент озвучил разведданные спецслужб

29.11.2020 20:43 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Ситуация в школе моментально была взята на контроль на самом высоком уровне. Несмотря на сложную эпидситуацию в стране, вопроса о госпитализации детей, если на то были показания, не возникало, равно как и по оказанию помощи тем, кто находился дома. И это для нас естественно. Белорусы привыкли чувствовать себя защищенными. Эти гарантии дает государство, в том числе благодаря четко выстроенной системе власти.

Может, поэтому Беларусь кое-кого так сильно раздражает и так упорно желание извне развалить страну.

Планы Запада против Беларуси - президент озвучил разведданные спецслужб

Речь идет о прямых фактах иностранной агрессии. Как не бывает дыма без огня, так и раскачиваний в нашей стране в первую очередь без Польши. Информацию от спецслужб белорусский лидер без купюр озвучил накануне в 6-й больнице Минска. И там было много любопытных фактов.

Подобная информация никогда не бывает в открытом доступе. И крыть здесь нечем. Отдельные ресурсы тут же стали искать фейки, чтобы затем самим их наплодить. Другие встрепенулись - ведь в документах разведки четко сказано: "Запад дальше будет бить Россию. И Беларусь - "обкатка" технологий и приемов свержения власти".

Планы Запада против Беларуси - президент озвучил разведданные спецслужб

Стоит отметить, некоторые западные страны уже и в открытую говорят о своем желании внедриться в дела Беларуси и России. Правда, политтехнологический блицкриг у нас не удался. А Москва, кажется, бросила множество сил на укрепление медиарубежей и своей национальной безопасности.

 
Теги: Минск
 
 
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Ситуация в школе моментально была взята на контроль на самом высоком уровне. Несмотря на сложную эпидситуацию в стране, вопроса о госпитализации детей, если на то...
 
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