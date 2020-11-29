ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Правозащитники сообщают о задержании не менее 45 человек в Минске, Боровлянах, Витебске

29.11.2020 15:11 — Новости Политики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелаПАН

Минск, 29 ноября. Правозащитники сообщают о задержании (на 15.00) не менее 45 человек в Минске, в поселке Боровляны вблизи столицы и в Витебске в ходе очередных акций сторонников перемен. Список задержанных публикует spring96.org.

Телеграм-каналы публикуют видео и фотографии, а также свидетельства очевидцев о задержаниях в районе улицы Матусевича, вблизи метро "Могилевская", на улице Калиновского, где задержания проводили силовики с оружием.

В Малиновке большую колонну протестующих встретили силовики. Люди с поднятыми руками скандировали "Уходи!"

В Домбровке колонну разогнали силовики, однако через некоторое время люди вновь собрались, чтобы продолжить марш.

В Лошице зафиксированы жесткие задержания. В этот район также приехал водомет.

В поселке Боровляны под Минском на протестующих распылили газ. Также сообщается, что здесь силовики использовали против участников марша спецсредства (по предварительным данным, светошумовую гранату).

Газ против демонстрантов применили на Партизанском проспекте в районе универмага "Беларсь", где также собралось много людей.

В столичном Уручье, где сформировалось сразу несколько больших колонн, прошли задержания протестующих. Люди также вышли на проезжую часть улицы.

Также демонстранты вышли на проезжую часть дороги в районе Сухарево.

Часть улиц в Минске перекрыта сотрудниками ГАИ.

В районе улицы Воронянского силовики преследуют людей во дворах.

В районе "Маяк Минска", где также собралось много людей, закрыли торговый центр "Дана Молл". Посетители центра сообщают, что их не выпускают наружу.

В Жодино задержана местная жительница с бело-красно-белым флагом.


БелаПАН.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 29 ноября. Правозащитники сообщают о задержании (на 15.00) не менее 45 человек в Минске, в поселке Боровляны вблизи столицы и в Витебске в ходе очередных акций...
 
Новости дня
Новости политики
 
В Нагорный Карабах вернулись уже более 23 тысяч беженцев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

28.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика