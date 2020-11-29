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Во время сегодняшних маршей протеста задержано не менее 134 человек

29.11.2020 17:59 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 29 ноября. К 17 часам правозащитникам удалось выяснить имена 134 задержанных во время сегодняшних акций протеста, которые прошли под общим названием "Марш соседей".

110 человек задержано в Минске, 24 — в регионах (в Бресте — 5, Гродно — 4, Витебске — 3, Боровлянах (Минский район) — 4, Ляховичах — 2, Барановичах, Жодино, Коробчицах (Гродненский район), Лесном (Минский район), Лиде, Молодечно — по 1).

Среди задержанных — член основного состава Координационного совета по урегулированию политического кризиса Дмитрий Крук (на ул. Гаруна в Минске), 75-летняя кандидат сельскохозяйственных наук Ираида Миско (в Жодино), врач-невролог Руслан Бадамшин (в столичном микрорайоне Уручье), брестские журналисты Станислав Коршунов ("Брестская газета", tut.by; доставлен в Ленинское РОВД) и Максим Хлебец ("Брестская газета"; доставлен туда же). 23 октября Хлебец был арестован на 15 суток за якобы участие в акции протеста 18 октября.


БелаПАН.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Минск, 29 ноября. К 17 часам правозащитникам удалось выяснить имена 134 задержанных во время сегодняшних акций протеста, которые прошли под общим названием "Марш...
 
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