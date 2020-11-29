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Брестские журналисты Коршунов и Хлебец отпущены на свободу после составления протоколов
30.11.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 29 ноября. Задержанные сегодня в Бресте на Марше соседей журналисты Станислав Коршунов ("Брестская газета", tut.by) и Максим Хлебец ("Брестская газета") отпущены на свободу из Ленинского РУВД,
23 октября Хлебец был арестован на 15 суток за якобы участие в акции протеста 18 октября.
По информации правозащитников на 20.00, в целом по стране сегодня было задержано не менее 305 человек. Сообщалось о задержании в Минске фотокорреспондента газеты "Новы Час" Яны Трусило. Она находится в УВД Ленинского района. 1 ноября Трусило была задержана в столице на Марше против террора и на следующий день получила 13 суток административного ареста на основании протоколов по статьям 23.34 и 23.4 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии и неподчинение милиции).
Белорусская ассоциация журналистов сообщила, что сегодня на свободу вышла журналистка и правозащитница Марина Костылянченко, которая отбыла два подряд 15-суточных административных ареста.
БелаПАН.
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Минск, 29 ноября. Задержанные сегодня в Бресте на Марше соседей журналисты Станислав Коршунов ("Брестская газета", tut.by) и Максим Хлебец ("Брестская газета")...
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