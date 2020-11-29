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Брестские журналисты Коршунов и Хлебец отпущены на свободу после составления протоколов

30.11.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 29 ноября. Задержанные сегодня в Бресте на Марше соседей журналисты Станислав Коршунов ("Брестская газета", tut.by) и Максим Хлебец ("Брестская газета") отпущены на свободу из Ленинского РУВД, сообщает городской журнал "Бинокль". На них составлены протоколы об административном правонарушении.

23 октября Хлебец был арестован на 15 суток за якобы участие в акции протеста 18 октября.

По информации правозащитников на 20.00, в целом по стране сегодня было задержано не менее 305 человек. Сообщалось о задержании в Минске фотокорреспондента газеты "Новы Час" Яны Трусило. Она находится в УВД Ленинского района. 1 ноября Трусило была задержана в столице на Марше против террора и на следующий день получила 13 суток административного ареста на основании протоколов по статьям 23.34 и 23.4 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии и неподчинение милиции).

Белорусская ассоциация журналистов сообщила, что сегодня на свободу вышла журналистка и правозащитница Марина Костылянченко, которая отбыла два подряд 15-суточных административных ареста.


БелаПАН.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Минск, 29 ноября. Задержанные сегодня в Бресте на Марше соседей журналисты Станислав Коршунов ("Брестская газета", tut.by) и Максим Хлебец ("Брестская газета")...
 
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