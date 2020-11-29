Источник материала: БT

И снова на слуху на этой неделе проект, точнее, инструмент воздействия Запада на постсоветские страны. Взаимовыгодный и созданный для сотрудничества - так изначально позиционировалось "Восточное партнерство". По декларируемым официальным целям, механизму выполнения программы все вроде бы "чинно и благородно". Обывателям казалось, интерес один - это развитие интеграционных связей. На деле вышло - прекрасная возможность манипулировать и при удобной возможности политизировать ряд инфраструктурных и межрегиональных проектов, когда этого хочет Запад.



Адекватный ответ Беларуси на риторику европейских политиков откроет глаза тем, кто еще не до конца понял, что наша страна - не арена для политической вакханалии, жонглировать ее интересами непозволительно. Беларусь понизила свой статус в инициативе "Восточного партнерства" до экспертного уровня. Это позволит сохранить международные связи, открытость к новым конструктивным диалогам с европейскими соседями, но вместе с тем дать четкое понимание - мы не играем в игры цивилизаторов, тем более по чужим правилам.



Что же на самом деле стоит за проектом Евросоюза? И удалось ли добиться каких-то результатов странам-участницам, интегрированным в восточноевропейское пространство? И почему решение Беларуси понизить свой статус привело к выделению новых средств для ручной оппозиции? Разбиралась Екатерина Тихомирова.





"Восточное партнерство" объединяет шесть стран-участниц постсоветского пространства. Сама инициатива родилась в начале нулевых. Главным лоббистом создания "Восточного партнерства" была Польша (аккурат перед вхождением страны в ЕС). Сегодня уже экс-премьер-министр Польши Радослав Сикорский продвигал давнюю империалистическую концепцию Междуморья - федерации, в составе которой Украина, Молдова, Беларусь и страны Балтики. Идея, кстати, берет свое начало еще в прошлом веке, сегодня ее взяли на вооружение. Уже тогда многие мечтали (цитата) о польском Львове и Вильнюсе и не стеснялись говорить о польских Минске и Киеве. Примечательно, на первых парах панове пригласили в проект и российский оторванный границами анклав - Калининград. Москва предсказуемо - отказалась.



Алексей Ильяшевич, политический обозреватель (Донецк): "Польша действительно претендует на особую роль. Сегодня она стремится стать любимой женой султана, т.е. стать основным, главным проводником американских интересов в Евросоюзе в целом... Польша, используя свое членство в Евросоюзе, пытается навязать своим соседям собственные геополитические концепции, распространить на них свое влияние".











Положение стран-участниц "Восточного партнерства", правда, отличалось друг от друга. Местные элиты Украины, Молдовы, Грузии увидели евроинтеграцию своей страны как путь для развития политических и экономических связей с Евросоюзом, что впоследствии должно, по их мнению, привести к перспективе членства. Евросоюз расширяться был не намерен, однако стремящиеся элиты первой тройки отличниц решили не расстраивать, придержать на пороге европейского дома в надежде, что этот порог они когда-нибудь переступят.

Правда, некоторые из восточных партнеров вступать туда и не собирались. Это категория так называемых двоечников по меркам ЕС. Они в отличие от Украины, Грузии и Молдовы демократические процессы под кальку не запускали. Это Армения, Азербайджан, в этом же ряду самая несговорчивая, с клише "последняя диктатура Европы" - Беларусь и ее позиция: механизм "Восточного партнерства" должен иметь "равноправный и недискриминационный по отношению ко всем его потенциальным участникам характер". На этом настаивал и наш президент.



А. Лукашенко: "Наше пожелание, чтобы "Восточное партнерство" было более приземлено, чтобы оно было практико-ориентировано, чтобы мы в рамках "Восточного партнерства" могли решать те задачи, которые стоят перед Европой, и продвигать те проекты, которые сейчас очень актуальны. Энергетика, транспорт, логистика, другие вопросы, в том числе жизни людей, визовые вопросы… Нельзя допустить, чтобы "Восточное партнерство" стало чисто политизированной организацией, и, не дай бог, поставит цель перед странами "Восточного партнерства", чтобы этот пояс стал разделительной зоной между ЕС и Россией, Китаем - Востоком".



Беларусь вообще всегда с осторожностью смотрела на "Восточное партнерство". Принципиальная позиция Беларуси - мы в эти игры не играем. "Восточное партнерство" не должно работать по принципу "против какой страны будем дружить", выбор на какой рынок ориентироваться и с какими странами сотрудничать - каждое суверенное государство определяет самостоятельно не на саммите, не в Брюсселе, Варшаве или Вашингтоне.





11 неоднозначных лет работы программы показали, что "Восточное партнерство" необходимо переформатировать. Социальные и экономические задачи, которые изначально ставили перед собой идеологи программы, отошли на второй план, уступив место геополитическим амбициям отдельных стран Европы. Кстати, саммит "Восточного партнерства" в Вильнюсе стал спусковым крючком событий 2014 года. Украина должна была подписать соглашение об интеграции. Еврочиновники ставили перед выбором: или ЕС, или Таможенный союз с его тарифными преференциями. Подписание документа в том виде, в котором он существовал, означал крах украинской экономики - фактически необходимо было отказаться от российского, белорусского и казахстанского рынков сбыта.







У Молдовы был свой путь. Те же уличные потрясения, бунты в 2009. В конечном счете страна повернулась на Запад и стала "идеальным" примером европейских реформ. Поначалу. Далее удивилась даже Европа, до недавнего щедро платившая за демократическое правительство страны. Пока активисты пути в Европу обогащались у власти, Молдова становилась одним из мировых лидеров по вымиранию.







Евросоюзу позиция нашей страна явно не по душе. Спонсирование внутренних политических процессов в республике не прекращается. О выделение очередных средств в Евросоюзе заявлять уже не стесняются.







€15 миллиардов для демократической Беларуси пообещала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, вспомнив финансовую помощь для сопровождения стабилизации на Украине начиная с 2014 года. Весьма сомнительная перспектива.







В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мы не играем по чужим правилам. Беларусь понизила свой статус в инициативе "Восточного партнерства" до экспертного уровня И снова на слуху на этой неделе проект, точнее, инструмент воздействия Запада на постсоветские страны. Взаимовыгодный и созданный для сотрудничества - так...

Результат - экономическая катастрофа, потеря населения, рост безработицы и тарифов, закрытие школ. После поворота на Запад она стала сырьевым придатком Европы. Успела утратить компетенцию в ряде производств и даже отраслей, потеряла миллионы рабочих рук. А по прогнозам украинского министра развития экономики Тимофея Милованова, Украине, чтобы догнать Беларусь, нужно 50 лет и 100 миллиардов долларов.Еще 24 миллиона долларов пройдут по программе "EU4Belarus: Солидарность с народом Беларуси". Это помощь телеграм-блогерам, СМИ, гражданским активистам. В ЕК, кстати, поддержку открыто называют вмешательством, которое будет эффективным при непосредственной поддержке местных демократических инициатив. А задача прикормленных борцов за демократию - привлечь к процессу новичков из белорусского народа. В перспективе даже пообещали - заграница поможет больше.Возможные сценарии евроинтеграции стран "Восточного партнерства" представили в Варшаве западные докладчики: Йорг фор Бриг и Войцех Пшибыльски. Всего 4 пути. И вот как раз четвертый сценарий - подозрительно напоминающий происходящее в Минске - и наиболее соответствует интересам ЕС. Он предусматривает до 2030 года глобальную волну протестов во всех странах "Восточного партнерства" для более плотного вхождения в Евросоюз. В Беларуси "новые лидеры" появляются якобы спонтанно, постепенно демонизируя действующую власть, чтобы потом полностью ее заменить.Активность НАТО на восточном фланге альянса, кстати, чудесным образом совпадает с границами шести стран "Восточного партнерства", еще больше - на флангах стран, которые мечтают оказаться в Евросоюзе и НАТО. И чем глубже страна интегрируется в восточноевропейскую среду, тем больше погружается в свой внутренний хаос - территориальные споры, непрекращающиеся протесты и кровопролития. Создается зона нестабильности по периметру или буферной зоне, санитарного коридора между Евросоюзом (странами блока НАТО) и Россией. Только Беларусь, держась особняком в политических интригах Запада со своими соседями, так или иначе живет сдержанно, но мирно, а это не отвечает дальней