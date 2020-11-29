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Мы не играем по чужим правилам. Беларусь понизила свой статус в инициативе "Восточного партнерства" до экспертного уровня
30.11.2020 10:13 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
И снова на слуху на этой неделе проект, точнее, инструмент воздействия Запада на постсоветские страны. Взаимовыгодный и созданный для сотрудничества - так изначально позиционировалось "Восточное партнерство". По декларируемым официальным целям, механизму выполнения программы все вроде бы "чинно и благородно". Обывателям казалось, интерес один - это развитие интеграционных связей. На деле вышло - прекрасная возможность манипулировать и при удобной возможности политизировать ряд инфраструктурных и межрегиональных проектов, когда этого хочет Запад.
"Восточное партнерство" объединяет шесть стран-участниц постсоветского пространства. Сама инициатива родилась в начале нулевых. Главным лоббистом создания "Восточного партнерства" была Польша (аккурат перед вхождением страны в ЕС). Сегодня уже экс-премьер-министр Польши Радослав Сикорский продвигал давнюю империалистическую концепцию Междуморья - федерации, в составе которой Украина, Молдова, Беларусь и страны Балтики. Идея, кстати, берет свое начало еще в прошлом веке, сегодня ее взяли на вооружение. Уже тогда многие мечтали (цитата) о польском Львове и Вильнюсе и не стеснялись говорить о польских Минске и Киеве. Примечательно, на первых парах панове пригласили в проект и российский оторванный границами анклав - Калининград. Москва предсказуемо - отказалась.
Алексей Ильяшевич, политический обозреватель (Донецк): "Польша действительно претендует на особую роль. Сегодня она стремится стать любимой женой султана, т.е. стать основным, главным проводником американских интересов в Евросоюзе в целом... Польша, используя свое членство в Евросоюзе, пытается навязать своим соседям собственные геополитические концепции, распространить на них свое влияние".
Правда, некоторые из восточных партнеров вступать туда и не собирались. Это категория так называемых двоечников по меркам ЕС. Они в отличие от Украины, Грузии и Молдовы демократические процессы под кальку не запускали. Это Армения, Азербайджан, в этом же ряду самая несговорчивая, с клише "последняя диктатура Европы" - Беларусь и ее позиция: механизм "Восточного партнерства" должен иметь "равноправный и недискриминационный по отношению ко всем его потенциальным участникам характер". На этом настаивал и наш президент.
11 неоднозначных лет работы программы показали, что "Восточное партнерство" необходимо переформатировать. Социальные и экономические задачи, которые изначально ставили перед собой идеологи программы, отошли на второй план, уступив место геополитическим амбициям отдельных стран Европы. Кстати, саммит "Восточного партнерства" в Вильнюсе стал спусковым крючком событий 2014 года. Украина должна была подписать соглашение об интеграции. Еврочиновники ставили перед выбором: или ЕС, или Таможенный союз с его тарифными преференциями. Подписание документа в том виде, в котором он существовал, означал крах украинской экономики - фактически необходимо было отказаться от российского, белорусского и казахстанского рынков сбыта.
Алексей Ильяшевич, политический обозреватель (Донецк): "Надо понимать, что соглашение об ассоциации - часть этой программы… Янукович подписывать отказался, в итоге Майдан… В итоге вместо того чтобы выделять средства на модернизацию украинской экономики, оказалось проще поставить во главе правительства Яценюка, который, не читая документ, его подпишет и будет выполнять все то, что ему говорят. Это был путь Украины…".
Результат - экономическая катастрофа, потеря населения, рост безработицы и тарифов, закрытие школ. После поворота на Запад она стала сырьевым придатком Европы. Успела утратить компетенцию в ряде производств и даже отраслей, потеряла миллионы рабочих рук. А по прогнозам украинского министра развития экономики Тимофея Милованова, Украине, чтобы догнать Беларусь, нужно 50 лет и 100 миллиардов долларов.
У Молдовы был свой путь. Те же уличные потрясения, бунты в 2009. В конечном счете страна повернулась на Запад и стала "идеальным" примером европейских реформ. Поначалу. Далее удивилась даже Европа, до недавнего щедро платившая за демократическое правительство страны. Пока активисты пути в Европу обогащались у власти, Молдова становилась одним из мировых лидеров по вымиранию.
Евросоюзу позиция нашей страна явно не по душе. Спонсирование внутренних политических процессов в республике не прекращается. О выделение очередных средств в Евросоюзе заявлять уже не стесняются.
€15 миллиардов для демократической Беларуси пообещала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, вспомнив финансовую помощь для сопровождения стабилизации на Украине начиная с 2014 года. Весьма сомнительная перспектива.
Возможные сценарии евроинтеграции стран "Восточного партнерства" представили в Варшаве западные докладчики: Йорг фор Бриг и Войцех Пшибыльски. Всего 4 пути. И вот как раз четвертый сценарий - подозрительно напоминающий происходящее в Минске - и наиболее соответствует интересам ЕС. Он предусматривает до 2030 года глобальную волну протестов во всех странах "Восточного партнерства" для более плотного вхождения в Евросоюз. В Беларуси "новые лидеры" появляются якобы спонтанно, постепенно демонизируя действующую власть, чтобы потом полностью ее заменить.
Александр Носович, политолог (Калининград): "Устроить в Минске цветную революцию агенты западного влияния пытались, по моим прикидкам, раз 6-7… и, к сожалению, это будет продолжаться, если не произойдет зачистка западных сфер влияния… Цели две: свержение Лукашенко и разрыв отношений с Россией. Эти две цели следуют друг за другом… Разрыв союза с Россией будет означать открытие коридора возможностей по применению силовых методов на Беларусь".
Активность НАТО на восточном фланге альянса, кстати, чудесным образом совпадает с границами шести стран "Восточного партнерства", еще больше - на флангах стран, которые мечтают оказаться в Евросоюзе и НАТО. И чем глубже страна интегрируется в восточноевропейскую среду, тем больше погружается в свой внутренний хаос - территориальные споры, непрекращающиеся протесты и кровопролития. Создается зона нестабильности по периметру или буферной зоне, санитарного коридора между Евросоюзом (странами блока НАТО) и Россией. Только Беларусь, держась особняком в политических интригах Запада со своими соседями, так или иначе живет сдержанно, но мирно, а это не отвечает дальней
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Мы не играем по чужим правилам. Беларусь понизила свой статус в инициативе "Восточного партнерства" до экспертного уровня
И снова на слуху на этой неделе проект, точнее, инструмент воздействия Запада на постсоветские страны. Взаимовыгодный и созданный для сотрудничества - так...
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