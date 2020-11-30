Маша снова удивила: Колесникова дала интервью из тюрьмы

Диалог с Александром Лукашенко не имеет смысла, пока его оппоненты находятся в тюрьме. Диалог возможен только в честных и равных условиях: на свободе, а не в тюрьме и добровольно, а не по принуждению и с четко определенными целями.

Об этом заявила одна из лидеров оппозиции Мария Колесникова в интервью журналу Der Spiegel. Ответы ей удалось передать через адвоката сокамерницы. Интервью было опубликовано 29 ноября.

Об условиях для диалога с Лукашенко

«Пока мы в заложниках в тюрьме, диалог не имеет смысла. Белорусское руководство должно в первую очередь удовлетворить основные требования нашего народа: отпустить политзаключенных и начать расследование преступлений, совершенных против народа», - добавила лидер оппозиции.

Колесникова сообщила, что ее лишили права на защиту, и теперь она не может не только лично поговорить с адвокатом, но и написать ему. Колесникову также закрыли на «фальшивый карантин», который длился три недели, а не десять дней.

О ситуации в Беларуси

В интервью Мария Колесникова возложила на власти в Минске всю ответственность за происходящее в Беларуси.

Марию потрясла гибель избитого людьми в масках Романа Бондаренко . Она считает, что «никакое желание удержаться у власти не может оправдать такой масштаб насилия». Она заявила, что монополией на применение силы обладает руководство страны и только оно несет ответственность за то, что происходит в Беларуси.

«Оно отменяет законы нашей страны: мирных граждан бьют, пытают, увечат и убивают за их взгляды. Мы живем в полицейском государстве», - констатирует Колесникова. Она еще раз завила, что насилие должно быть прекращено.

О новой Конституции

Говоря о конституционной реформе, предлагаемой Лукашенко, Колесникова заявила, что это попытка режима одурачить людей, чтобы остаться у власти. «То, что руководство пытается инициировать, не заслуживает доверия», - сказала она.

О приглашении в СИЗО

Колесникова рассказала, что вечером 9 октября у нее был разговор с двумя неизвестными, которые отказались представиться.

«Они были вежливы, но не хотели называть своих настоящих имен. Они задавали мне много вопросов о моей семье, друзьях и коллегах, а также обо мне. Формат этого так называемого приглашения меня не устроил. Я считаю такие анонимные посещения оскорбительными», - сказала Колесникова.

По ее словам, после этого она попросила у тюремного руководства предоставить информацию о посещении. Ей ответили, что видеозаписи посещения нет и персонал об этом ничего не знает.

Кто такая Мария Колесникова

Мария Колесникова – один из лидеров белорусской оппозиции, руководитель штаба Виктора Бабарико на выборах. По данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. Многие СМИ обнародовали доказательства фактов фальсификаций. Очень большой процент граждан не соглашается с результатами и выходит на мирные акции протеста уже почти четыре месяца.

Протесты жестоко подавляются силовиками. Хватают женщин, пожилых людей, пенсионеров. Только по сведениям ООН, за первые два дня протестов в Беларуси было зафиксировано не меньше 450 случаев пыток над протестующими.

19 августа сторонники экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской утвердили президиум Координационного совета, созданного днем ранее для «трансфера власти» в Беларуси. В КС входила также Мария Колесникова. По факту создания совета власти возбудили уголовное дело.

Она была похищена утром 7 сентября в центре Минска неизвестными в масках. Колесникову. Ее хотели «выдворить» из Беларуси, но на границе она порвала свой паспорт. И оказалась в тюрьме.

Лукашенко 10 октября лично приехал а СИЗО КГБ, где встретился с оппозиционными политзаключенными.

Позже адвокат Марии Колесниковой рассказал , что его подопечная была также приглашена в СИЗО КГБ на встречу. Но ехать туда отказалась.