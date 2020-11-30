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Маша снова удивила: Колесникова дала интервью из тюрьмы
30.11.2020 10:51 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Диалог с Александром Лукашенко не имеет смысла, пока его оппоненты находятся в тюрьме. Диалог возможен только в честных и равных условиях: на свободе, а не в тюрьме и добровольно, а не по принуждению и с четко определенными целями.
Об этом заявила одна из лидеров оппозиции Мария Колесникова в
Об условиях для диалога с Лукашенко
«Пока мы в заложниках в тюрьме, диалог не имеет смысла. Белорусское руководство должно в первую очередь удовлетворить основные требования нашего народа: отпустить политзаключенных и начать расследование преступлений, совершенных против народа», - добавила лидер оппозиции.
Колесникова сообщила, что ее лишили права на защиту, и теперь она не может не только лично поговорить с адвокатом, но и написать ему. Колесникову также закрыли на «фальшивый карантин», который длился три недели, а не десять дней.
О ситуации в Беларуси
В интервью Мария Колесникова возложила на власти в Минске всю ответственность за происходящее в Беларуси.
Марию потрясла гибель избитого людьми в масках
«Оно отменяет законы нашей страны: мирных граждан бьют, пытают, увечат и убивают за их взгляды. Мы живем в полицейском государстве», - констатирует Колесникова. Она еще раз завила, что насилие должно быть прекращено.
О новой Конституции
Говоря о конституционной реформе, предлагаемой Лукашенко, Колесникова заявила, что это попытка режима одурачить людей, чтобы остаться у власти. «То, что руководство пытается инициировать, не заслуживает доверия», - сказала она.
О приглашении в СИЗО
Колесникова рассказала, что вечером 9 октября у нее был разговор с двумя неизвестными, которые отказались представиться.
«Они были вежливы, но не хотели называть своих настоящих имен. Они задавали мне много вопросов о моей семье, друзьях и коллегах, а также обо мне. Формат этого так называемого приглашения меня не устроил. Я считаю такие анонимные посещения оскорбительными», - сказала Колесникова.
По ее словам, после этого она попросила у тюремного руководства предоставить информацию о посещении. Ей ответили, что видеозаписи посещения нет и персонал об этом ничего не знает.
Кто такая Мария Колесникова
Мария Колесникова – один из лидеров белорусской оппозиции, руководитель штаба
Протесты жестоко подавляются силовиками. Хватают женщин, пожилых людей, пенсионеров. Только по
19 августа сторонники экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской
Она
Лукашенко 10 октября лично приехал а СИЗО КГБ, где
Позже адвокат Марии Колесниковой
Оппозиция
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Диалог с Александром Лукашенко не имеет смысла, пока его оппоненты находятся в тюрьме. Диалог возможен только в честных и равных условиях: на свободе, а не в тюрьме...
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