Прогноз Лукашенко на 2021 год: будет тяжелее, чем в високосном

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 ноя - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко готов принять глав государств в Минске, о чем заявил сегодня на встрече с председателем Коллегии ЕЭК Михаилом Мясниковичем.

Основная повестка дня – дела ЕАЭС. Дело в том, что заседание Высшего Евразийского экономического совета намечено на 11 декабря. На нем главы государств-членов должны утвердить Стратегические направления развития евразийской интеграции до 2025 года. Также в проекте стратегии остается несогласованным вопрос о ценах на транспортировку газа.

Президенту Беларуси онлайн-формат не нравится. "Вы мою позицию знаете, нам бы пора повстречаться с глазу на глаз, не по телевизору, а поговорить в открытую. Потому, что куча проблем", - цитирует Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе главы государства.

В числе главных вопросов белорусский лидер назвал военные, военно-политические и экономические, добавив, что этот год очень тяжелый. "Такого, наверное, и вы не помните. Но то ли еще будет", - пообещал Лукашенко.

Президент Беларуси не исключает того, что до Нового года лидеры ЕАЭС все же встретятся очно. "Мы же обычно в Москве встречались под Новый год. Или в Питере. Мы готовы и в Минске принять глав государств, если будет такое желание. Неважно где, но пора очень серьезно обсудить проблемы, которые встают перед нами", - сказал он.

Запахло горячим

Президент заявил, что мировая экономика в этом году обвалилась, кризис коснулся и пространства ЕАЭС. Лукашенко сказал, что выход из этой ситуации будет очень тяжелый.

"Тем более началось противоборство, фактически идет неприкрытая экономическая война с переходом на не просто дипломатическую элиту в средствах массовой информации, но уже и горячим запахло. Я приводил совсем недавно эти факты: замашки отдельных наших соседей под прикрытием отдельных неслабых государств и их цели", - приводит слова Лукашенко БелТА .

Справедливая цена на тарифы по транспортировке газа

На саммите, который пройдет 11 декабря, обсудят 28 вопросов, причем 4 из них лидеры ЕАЭС рассмотрят в узком кругу. Глава Беларуси настаивает на том, чтобы все запланированные вопросы решались "неукоснительно, без затяжек и всякой бюрократии".

"Тем более ситуация такова, что, как Путин всегда подчеркивает, надо быть вместе. Вместе проще преодолеть всякие трудности. Надо этим путем и идти", - подчеркнул Лукашенко.

Касательно стратегии направлений развития евразийской интеграции до 2025 года, белорусский лидер отметил, что надеется наконец-то решить проблему единых рынков. В частности, речь идет о природном газе. По словам Лукашенко, единственный вопрос, который не согласован, - это справедливая цена на тарифы по его транспортировке.

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