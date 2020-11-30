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Беларусь завершает председательство в ЕАЭС
30.11.2020 13:23 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Президент сегодня встретился с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.
Разговор состоялся накануне заседания Евразийского межправсовета и саммита лидеров ЕАЭС. Это хорошая возможность сверить часы, обсудить оргвопросы предстоящих дискуссий. Так, в повестке только Высшего Евразийского экономического совета, который намечен на 11 декабря в онлайн-формате, около трех десятков вопросов. Важными мероприятиями интеграционной тематики мы завершим год нашего председательства в организации. За это время, несмотря на все трудности 2020-го, сделано немало. Главное - удалось согласовать большой программный документ на предстоящую пятилетку.
А. Лукашенко: Вокруг ЕАЭС складывается очень серьезная обстановка
Нынешний год стал серьезной проверкой на прочность для союза. На фоне пандемии ВВП стран ЕАЭС снизился более чем на 3%. Вместе с тем идет процесс формирования общего рынка. Особое внимание - реальному сектору экономики и привлечению инвестиций.
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Президент сегодня встретился с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем. Разговор состоялся накануне заседания...
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