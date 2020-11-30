Беларусь завершает председательство в ЕАЭС

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Президент сегодня встретился с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.

Разговор состоялся накануне заседания Евразийского межправсовета и саммита лидеров ЕАЭС. Это хорошая возможность сверить часы, обсудить оргвопросы предстоящих дискуссий. Так, в повестке только Высшего Евразийского экономического совета, который намечен на 11 декабря в онлайн-формате, около трех десятков вопросов. Важными мероприятиями интеграционной тематики мы завершим год нашего председательства в организации. За это время, несмотря на все трудности 2020-го, сделано немало. Главное - удалось согласовать большой программный документ на предстоящую пятилетку.

А. Лукашенко: Вокруг ЕАЭС складывается очень серьезная обстановка

Нынешний год стал серьезной проверкой на прочность для союза. На фоне пандемии ВВП стран ЕАЭС снизился более чем на 3%. Вместе с тем идет процесс формирования общего рынка. Особое внимание - реальному сектору экономики и привлечению инвестиций.