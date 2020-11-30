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Президент встретился с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем

30.11.2020 13:23 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Работу ЕАЭС в условиях пандемии и европейских санкций обсуждают сегодня во Дворце Независимости в Минске. Президент встретился с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.

Мероприятие проходит накануне заседания Евразийского межправсовета и саммита лидеров ЕАЭС. Это хорошая возможность сверить часы, обсудить оргвопросы предстоящих дискуссий. В повестке только Высшего Евразийского экономического совета, который намечен на 11 декабря, около трех десятков вопросов. Важными мероприятиями интеграционной тематики мы завершим год нашего председательства в организации. За это время, несмотря на все трудности 2020-го, сделано немало. Главное - удалось согласовать большой программный документ на предстоящую пятилетку. Саммит лидеров ЕАЭС на будущей неделе пройдет в онлайн-формате. Хотя Александр Лукашенко всегда был и остается приверженцем встреч с глазу на глаз.

А. Лукашенко: Вокруг ЕАЭС складывается очень серьезная обстановка

Нынешний год стал серьезной проверкой на прочность для союза. На фоне пандемии ВВП стран ЕАЭС снизился более чем на 3 %. Вместе с тем идет процесс формирования общего рынка. Особое внимание - реальному сектору экономики и привлечению инвестиций.


 
Теги: Минск
 
 
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Работу ЕАЭС в условиях пандемии и европейских санкций обсуждают сегодня во Дворце Независимости в Минске. Президент встретился с председателем Коллегии...
 
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