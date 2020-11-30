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Лукашенко хочет рискнуть и встретиться с Путиным очно перед Новым годом

30.11.2020 13:51 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко не исключает очной встречи лидеров ЕАЭС еще до Нового года.

Об этом он заявил 30 ноября на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.

«Может, традиционно в канун Нового года главы государств рискнут встретиться. Мы же обычно в Москве встречались под Новый год. Или в Питере. Мы готовы и в Минске принять глав государств, если будет такое желание. Неважно, где, но пора очень серьезно обсудить проблемы, которые встают перед нами», - цитирует Лукашенко телеграм-канал «Пул первого».

Он считает, что пора встречаться «с глазу на глаз, не по телевизору, и поговорить в открытую». Потому что «куча проблем».

Так, Лукашенко заявил, что мировая экономика в этом году обвалилась, кризис коснулся и пространства ЕАЭС.

«Выход из этой ситуации будет очень тяжелый. Тем более началось противоборство, фактически идет неприкрытая экономическая война с переходом на не просто дипломатическую элиту в средствах массовой информации, но уже и горячим запахло. Я приводил совсем недавно эти факты: замашки отдельных наших соседей под прикрытием отдельных неслабых государств и их цели. Поэтому очень серьезная обстановка вокруг, и нам бы обсудить эти проблемы с глазу на глаз», - подчеркнул он.

Лукашенко и Мясникович обсудили повестку заседания, она будет включать 28 вопросов. А также экономическую ситуацию в странах Союза с учетом влияния пандемии и другие вопросы.

Что известно о заседании

«Заседание Высшего совета запланировано на 11 декабря 2020 года. С учетом эпидемиологической ситуации государства-члены [Евразийского экономического союза] отдают предпочтение заочному формату его проведения», - заявила глава коллегии ЕАЭК Ия Малкина 25 ноября.

О том, что белорусская сторона рассчитывает в декабре провести заседание в Минске, ранее сообщал премьер-министр Беларуси Роман Головченко в Ереване. На заседании Высшего евразийского экономического совета будут подведены итоги белорусского председательства и приняты стратегические направления евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Он отметил, что Минск надеется на поддержку этого предложения главами государств - членов ЕАЭС.

В Евразийский экономический союз входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Объединение начало действовать 1 января 2015 года.

Вероятно, Лукашенко Больше всего хочется встретиться с Владимиром Путиным, чтобы поговорить, в том числе, о ситуации в Беларуси. 

По мнению экспертов, глава МИД РФ Сергей Лавров приезжал в Минск, чтобы напомнить обещания, данные Путину в Сочи: Россия поддерживает Лукашенко на условиях, что он начинает транзит власти. Так считает белорусский политолог Валерий Карбалевич.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко не исключает очной встречи лидеров ЕАЭС еще до Нового года. Об этом он заявил 30 ноября на встрече с председателем коллегии Евразийской...
 
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