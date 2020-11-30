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Советник посольства Беларуси в России назначен постпредом при ОДКБ

30.11.2020 15:11 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 ноя - Sputnik. Постоянным и полномочным представителем Беларуси при ОДКБ назначен советник посольства Беларуси в России Вячеслав Ременчик, пишет БелТА со ссылкой на пресс-службу Александра Лукашенко.

© Sputnik / Владимир Федоренко
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Сегодня глава государства подписал соответствующий указ о назначении Ременчика на этот пост.

Прежде чем быть назначенным на должность советника посольства Беларуси Ременчик руководил пресс-службой Министерства обороны Беларуси.

Предшественником Ременчика на посту при ОДКБ был Владимир Семашко, назначенный на эту должность в 2018 году. Тогда же он получил пост посла Беларуси в Российской Федерации. По совместительству он остается полномочным представителем Беларуси при Экономическом совете СНГ.

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Теги: Минск
 
 
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Владимира Семашко на посту постоянного представителя Беларуси при Организации Договора о коллективной безопасности сменил Вячеслав Ременчик.
 
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