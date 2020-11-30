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Советник посольства Беларуси в России назначен постпредом при ОДКБ
30.11.2020 15:11 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 ноя - Sputnik. Постоянным и полномочным представителем Беларуси при ОДКБ назначен советник посольства Беларуси в России Вячеслав Ременчик, пишет
© Sputnik / Владимир Федоренко
Сегодня глава государства подписал соответствующий указ о назначении Ременчика на этот пост.
Прежде чем быть назначенным на должность советника посольства Беларуси Ременчик руководил пресс-службой Министерства обороны Беларуси.
Предшественником Ременчика на посту при ОДКБ был Владимир Семашко, назначенный на эту должность в 2018 году. Тогда же он получил пост посла Беларуси в Российской Федерации. По совместительству он остается полномочным представителем Беларуси при Экономическом совете СНГ.
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Владимира Семашко на посту постоянного представителя Беларуси при Организации Договора о коллективной безопасности сменил Вячеслав Ременчик.
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