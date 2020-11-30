Работу ЕАЭС в условиях пандемии и европейских санкций обсудили во Дворце Независимости в Минске

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Нынешний год стал серьезной проверкой на прочность для союза. На фоне пандемии ВВП стран ЕАЭС снизился более чем на 3 %. Вместе с тем продолжается процесс формирования общего рынка. Одним из ключевых вопросов повестки 11 декабря станет газовый на пространстве союза. Здесь есть несколько путей разрешения. О вариантах журналистам рассказал Михаил Мясникович. В соответствии с программой формирования общего рынка газа в 2021 году должен быть разработан проект международного договора, где пропишут нюансы формирования цены на топливо и тарифов на прокачку.

М. Мясникович о возможных путях разрешения газового вопроса в ЕАЭС

Михаил Мясникович, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии: "Есть мнение, что газовый вопрос гораздо проще и удачнее будет разрешить в рамках двусторонних отношений. Например, Беларусь и Россия будут договариваться напрямую, а не ждать создания общего рынка. И тот, и другой вопросы имеют свои преимущества и недостатки. Армения и Кыргызстан однозначно полагают, что вместе с Беларусью можно будет решать и их вопросы по тарифам на прокачку и ценам на газ. Но надо учитывать, что уровень интеграции, сотрудничества в рамках двусторонних отношений тоже имеет очень сильные позиции. И иногда на условиях взаимности можно не все вопросы решать для пятерки, что-то можно решать и на двусторонней основе".

Стратегические направления развития ЕАЭС до 2025 г.

Помимо формирования общих рынков, странами ведется работа по созданию карт индустриализации и развития агроиндустрии, системы мониторинга продовольственной безопасности, проекта в космической сфере. В стратегических направлениях развития евразийской интеграции планируется также отразить развитие законодательной базы ЕАЭС. Так, в ближайшие 3-5 лет необходимо принять 13 международных договоров, около 60 нормативных правовых актов и порядка 25 изменений и поправок.