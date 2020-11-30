НАУ сообщает, что начинает действовать

Народное кризисное управление заявило, что скоро предоставит планы в трех основных сферах: экономике, юстиции и внешней политике.

В начале каждого плана будет зафиксирована ситуация, в которой находится Беларусь.

Эксперты НАУ констатируют правовой дефолт, преддефолтное состояние в экономике и катастрофическую ситуацию в отношениях с другими странами.

НАУ разработало списки конкретных действий в разных сферах, которые «приблизят народ к победе над Лукашенко». Это усиление санкционного давления, предотвращение приватизации предприятий на нерыночных условиях, помощь в формировании списков лиц, виновных в преступлениях, содействие в создании международного трибунала и другие шаги, о которых мы подробнее расскажем через несколько дней.

Еще одна важная часть планов НАУ – список действий на время переходного периода: после победы демократических сил и до вступления в должность нового президента Беларуси. В этот период важно восстановить законность в стране, обеспечить финансовую поддержку со стороны международных структур, восстановить конструктивные отношения с другими странами и разработать стабилизационный план для Беларуси с участием партнеров.

Кто автор планов?

Юстиция: Михаил Кирилюк, ответственный за вопросы юстиции в НАУ

Международная политика: Анатолий Котов, ответственный за внешнюю политику и торговлю в НАУ, Владимир Астапенко, ответственный за сотрудничество с Россией, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ в НАУ.