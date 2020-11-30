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Почти три десятка вопросов развития евразийской интеграции и двусторонние отношения между странами-участницами ЕАЭС . Подготовку к саммиту лидеров "пятерки" обсудили во Дворце Независимости в Минске.

Беларусь завершает председательство в ЕАЭС





Президент встретился с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем. Сегодняшний диалог - хорошая возможность сверить часы, обсудить оргвопросы предстоящей дискуссии. Заседание Высшего Евразийского экономического совета намечено на 11 декабря. Важными мероприятиями интеграционной тематики мы завершим год председательства в организации. За это время, несмотря на все трудности 2020, сделано немало. Главное, удалось согласовать большой программный документ на предстоящую пятилетку. Саммит лидеров ЕАЭС пройдет в онлайн-формате. Хотя Александр Лукашенко всегда был и остается приверженцем встреч с глазу на глаз. Такие диалоги более конструктивны. А сторонам действительно есть что обсудить. Нынешний год стал серьезной проверкой на прочность для союза. На фоне пандемии ВВП стран ЕАЭС снизился более чем на 3 %.

А. Лукашенко: вокруг ЕАЭС складывается очень серьезная обстановка



Одним из ключевых вопросов повестки 11 декабря, ожидается, станет газовый на пространстве союза. Здесь есть несколько путей разрешения. О вариантах журналистам рассказал Михаил Мясникович. В соответствии с программой формирования общего рынка газа, в 2021 году должен быть разработан проект международного договора, где пропишут нюансы формирования цены на топливо и тарифов на прокачку.



М. Мясникович о возможных путях разрешения газового вопроса в ЕАЭС



Михаил Мясникович, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии: "Есть мнение, что газовый вопрос гораздо проще и удачнее будет разрешить в рамках двусторонних отношений. Например, Беларусь и Россия будут договариваться напрямую, а не ждать создания общего рынка. И тот, и другой вопросы имеют свои преимущества и недостатки. Армения и Кыргызстан однозначно полагают, что вместе с Беларусью можно будет решать и их вопросы по тарифам на прокачку и ценам на газ. Но надо учитывать, что уровень интеграции, сотрудничества в рамках двусторонних отношений тоже имеет очень сильные позиции. И иногда на условиях взаимности можно не все вопросы решать для “пятерки”, что-то можно решать и на двусторонней основе".

Стратегические направления развития ЕАЭС до 2025 г.





ЕАЭС переходит к новой фазе интеграции и готов предложить проекты на 200 миллиардов долларов. Речь о том, чтобы создавать совместные трансевразийские экономические компании. Странами ведется работа по созданию карты развития агроиндустрии, системы мониторинга продовольственной безопасности, проекта в космической сфере. В стратегических направлениях развития евразийской интеграции планируется также отразить развитие законодательной базы ЕАЭС. Так, в ближайшие 3-5 лет необходимо принять 13 международных договоров, около 60 нормативных правовых актов и порядка 25 изменений и поправок.