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Европарламент два дня будет обсуждать ситуацию в Беларуси
01.12.2020 07:03 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Европарламент будет обсуждать ситуацию в Беларуси 1 и 2 декабря. Планируется проведение дебатов, принимать участие в которых будет, в том числе, Светлана Тихановская.
По информации пресс-службы ЕП, на первое декабря запланировано обсуждение международных усилий по расследованию нарушений прав человека в Беларуси после президентских выборов августа. В нем примут участие члены подкомитета Европарламента по правам человека и приглашенные эксперты: спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Анаис Марен, докладчик по Беларуси в рамках Московского механизма ОБСЕ Вольфганг Бенедек и юрист-правозащитник, эксперт Международного комитета по расследованию пыток Евгения Андреюк.
Второго декабря в Европарламенте пройдет заседание межпарламентского комитета, одной из тем которого станет «Единый ответ ЕС в поддержку демократических преобразований в Беларуси». В нем примут участие еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении Оливер Вархей, заместитель генерального секретаря по политическим вопросам Европейской службы внешних действий Энрике Мора, а также Светлана Тихановская.
Напомним, что 26 ноября на сессии Европарламента
Санкции в отношении Беларуси от 27 стран ЕС были
Катализатором подготовки третьего пакета санкций послужило
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Европарламент будет обсуждать ситуацию в Беларуси 1 и 2 декабря. Планируется проведение дебатов, принимать участие в которых будет, в том числе, Светлана...
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