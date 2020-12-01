Европарламент два дня будет обсуждать ситуацию в Беларуси

Европарламент будет обсуждать ситуацию в Беларуси 1 и 2 декабря. Планируется проведение дебатов, принимать участие в которых будет, в том числе, Светлана Тихановская.

По информации пресс-службы ЕП, на первое декабря запланировано обсуждение международных усилий по расследованию нарушений прав человека в Беларуси после президентских выборов августа. В нем примут участие члены подкомитета Европарламента по правам человека и приглашенные эксперты: спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Анаис Марен, докладчик по Беларуси в рамках Московского механизма ОБСЕ Вольфганг Бенедек и юрист-правозащитник, эксперт Международного комитета по расследованию пыток Евгения Андреюк.

Второго декабря в Европарламенте пройдет заседание межпарламентского комитета, одной из тем которого станет «Единый ответ ЕС в поддержку демократических преобразований в Беларуси». В нем примут участие еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении Оливер Вархей, заместитель генерального секретаря по политическим вопросам Европейской службы внешних действий Энрике Мора, а также Светлана Тихановская.

Напомним, что 26 ноября на сессии Европарламента была принята срочная резолюция с призывом к ЕС об оказании поддержки в международном расследовании преступлений, которые совершили и совершают белорусские власти против народа Беларуси.

Санкции в отношении Беларуси от 27 стран ЕС были введены 2 октября. Второй пакет санкций был принят 6 ноября. Кроме того, сотрудничество с госсектором Беларуси прекратили Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк.