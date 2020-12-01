ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Европарламент два дня будет обсуждать ситуацию в Беларуси

01.12.2020 07:03 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Европарламент будет обсуждать ситуацию в Беларуси 1 и 2 декабря. Планируется проведение дебатов, принимать участие в которых будет, в том числе, Светлана Тихановская.

По информации пресс-службы ЕП, на первое декабря запланировано обсуждение международных усилий по расследованию нарушений прав человека в Беларуси после президентских выборов августа. В нем примут участие члены подкомитета Европарламента по правам человека и приглашенные эксперты: спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Анаис Марен, докладчик по Беларуси в рамках Московского механизма ОБСЕ Вольфганг Бенедек и юрист-правозащитник, эксперт Международного комитета по расследованию пыток Евгения Андреюк.

Второго декабря в Европарламенте пройдет заседание межпарламентского комитета, одной из тем которого станет «Единый ответ ЕС в поддержку демократических преобразований в Беларуси». В нем примут участие еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении Оливер Вархей, заместитель генерального секретаря по политическим вопросам Европейской службы внешних действий Энрике Мора, а также Светлана Тихановская.

Напомним, что 26 ноября на сессии Европарламента была принята срочная резолюция с призывом к ЕС об оказании поддержки в международном расследовании преступлений, которые совершили и совершают белорусские власти против народа Беларуси.

Санкции в отношении Беларуси от 27 стран ЕС были введены 2 октября. Второй пакет санкций был принят 6 ноября. Кроме того, сотрудничество с госсектором Беларуси прекратили Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк.

Катализатором подготовки третьего пакета санкций послужило убийство одного из протестующих - Романа Бондаренко, который был до смерти забит силовиками.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европарламент будет обсуждать ситуацию в Беларуси 1 и 2 декабря. Планируется проведение дебатов, принимать участие в которых будет, в том числе, Светлана...
 
Новости дня
Новости политики
 
НАУ сообщает, что начинает действовать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

30.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика