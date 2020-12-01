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Лукашенко надеется на сотрудничество с Румынией
01.12.2020 10:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 дек – Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил народ и президента Румынии с Национальным днем, сообщает пресс-служба главы государства.
"В своем стремлении к свободе и независимости румынский народ, как и белорусы, прошел продолжительный и сложный путь, самым ценным итогом которого стало создание современного суверенного государства", - отметил Лукашенко.
Обращаясь к своему коллеге Клаусу Йоханнису, белорусский лидер добавил, что мир столкнулся с большим количеством вызовов и угроз. Он выразил надежду, что Румыния и дальше планирует сотрудничать с Беларусью.
"Убежден, что преодоление испытаний возможно только через широкий диалог между странами на принципах добрососедства и взаимного уважения. Следование таким принципам в белорусско-румынских контактах позволит успешно реализовать существующий значительный потенциал двусторонних отношений", - говорится в поздравлении.
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Глава государства отметил, что мир столкнулся с большим количеством вызовов и угроз, вопреки которым страны должны сохранить между собой диалог.
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