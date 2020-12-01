ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россия и Турция создали в Карабахе центр совместного мониторинга

01.12.2020 11:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 дек - Sputnik. Сегодня завершились технические переговоры по работе центра, планируется, что он начнет работать в ближайшее время, сообщает РИА Новости.

Меморандум о создании центра был подписан главами Минобороны России и Турции 11 ноября, стороны договорились, что он расположится в Азербайджане.

"Технические переговоры между Россией и Турцией о создании и функционировании центра мониторинга по контролю за перемирием в Карабахе закончены, соглашение подписано", - заявили в Минобороны Турции.

Поледует

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Центр расположится в Азербайджане. Здесь будут следить за тем, чтобы Армения и Азербайджан не нарушали режим прекращения боевых действий.
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко надеется на сотрудничество с Румынией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

30.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика