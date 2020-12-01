Россия и Турция создали в Карабахе центр совместного мониторинга

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 дек - Sputnik. Сегодня завершились технические переговоры по работе центра, планируется, что он начнет работать в ближайшее время, сообщает РИА Новости .

Меморандум о создании центра был подписан главами Минобороны России и Турции 11 ноября, стороны договорились, что он расположится в Азербайджане.

"Технические переговоры между Россией и Турцией о создании и функционировании центра мониторинга по контролю за перемирием в Карабахе закончены, соглашение подписано", - заявили в Минобороны Турции.

Поледует