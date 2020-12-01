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Россия и Турция создали в Карабахе центр совместного мониторинга
01.12.2020 11:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 дек - Sputnik. Сегодня завершились технические переговоры по работе центра, планируется, что он начнет работать в ближайшее время, сообщает
Меморандум о создании центра был
"Технические переговоры между Россией и Турцией о создании и функционировании центра мониторинга по контролю за перемирием в Карабахе закончены, соглашение подписано", - заявили в Минобороны Турции.
Поледует
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Центр расположится в Азербайджане. Здесь будут следить за тем, чтобы Армения и Азербайджан не нарушали режим прекращения боевых действий.
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